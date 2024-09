Zubeldía testa William Gomes entre os titulares; Luciano pode sair 

Garoto que marcou gol da vitória sobre o Cruzeiro ganha chance no último treino antes da partida contra o Botafogo, pelas quartas de final da Conmebol Libertadores.

O técnico Luis Zubeldía pode fazer uma alteração importante na equipe titular que enfrenta o Botafogo, nesta quarta-feira, às 21h30, pelas quartas de final da Conmebol Libertadores, no Rio. O garoto William Gomes, que fez o gol da vitória sobre o Cruzeiro, domingo, treinou entre os titulares nesta terça, na última atividade do elenco antes da partida.

Caso se confirme a entrada do jovem de 18 anos, Luciano, que teve atuações criticadas em partidas recentes, deve ir para o banco.

Assim, Zubeldía montaria o ataque com Wellington Rato pela direita, Lucas pelo meio e William Gomes na esquerda, além de Calleri no comando do setor.

William Gomes é formado na base do São Paulo e passou a ter mais chances após renovar seu contrato, em agosto.

Ele entrou no time nas partidas em que Zubeldía escalou reservas no Brasileiro. O atacante marcou gols contra o Vitória e o Cruzeiro.

Assim, um time provável para o duelo contra o Botafogo tem Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Lucas e William Gomes; Calleri.

Zubeldía não tem desfalques por suspensão neste jogo. Liziero e Rodrigo Nestor, lesionados, não devem ser relacionados.

*Com informações do ge

