Justiça decreta prisão preventiva dos suspeitos de atearem fogo às margens de rodovia em Penápolis 

Os dois homens foram presos em flagrante na manhã de domingo (15). Após audiência de custódia, a Justiça determinou a prisão preventiva de ambos nesta segunda-feira (16).

A Justiça decretou a prisão preventiva dos dois homens suspeitos de atearem fogo às margens da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Penápolis/SP. A audiência de custódia foi realizada na tarde desta segunda-feira (16.set).

Ambos foram presos em flagrante na manhã de domingo (15) e respondem pelo crime de incêndio doloso, com pena de três a seis anos de prisão e multa.

De acordo com a Polícia Civil, motoristas que trafegavam pela pista avistaram os suspeitos e fizeram a denúncia à Polícia Militar. Após ser acionada, a PM conseguiu localizá-los nas proximidades do local do incêndio. Os dois negaram o crime, porém portavam isqueiros.

Diante dessa situação, eles foram presos em flagrante.

De acordo com a polícia, ambos possuem antecedentes criminais por furto e tráfico de entorpecentes.

Um dos suspeitos mora em Barbosa/SP; o outro é de São Carlos/SP.

