Semana Integrada de Prevenção de Acidentes de Trabalho e Assédio começa na próxima segunda-feira

Com o tema “Mente Sã, Corpo Seguro!”, programação reúne palestras, oficinas e atividades voltadas à saúde e bem-estar.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), realizará entre os dias 6 e 10 de outubro, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, a edição 2025 da Semana Integrada de Prevenção de Acidentes de Trabalho e Assédio (Sipat).

Com o tema “Mente Sã, Corpo Seguro!”, o evento reunirá diversas atividades voltadas à promoção da saúde física e mental, além de palestras educativas sobre segurança, comportamento e autocuidado. A proposta é estimular a reflexão sobre a importância do equilíbrio emocional no ambiente de trabalho e o respeito mútuo entre os servidores.

A ação é realizada pela Cipa da Prefeitura de Votuporanga, em parceria com Cipas de outras instituições públicas e privadas, reforçando o compromisso conjunto com a prevenção de acidentes, o bem-estar e a valorização da vida no ambiente profissional.

A abertura será na segunda-feira (6/10), às 19h30, com uma programação especial que inclui recepção com aferição de pressão arterial realizada pelos alunos do curso de Enfermagem do Senac, apresentação da cantora Thalia Munhoz, ginástica laboral e palestras sobre técnicas de desengasgo e primeiros socorros.

Na terça-feira (7/10), às 19h30, a programação terá início com ginástica laboral. Em seguida, os participantes poderão acompanhar uma palestra da SAE sobre HIV, com distribuição gratuita de autotestes, e outra palestra sobre assédio e riscos psicossociais no ambiente de trabalho.

A quarta-feira (8/10) contará com atividades em dois períodos. Às 7h30, serão realizadas palestras sobre segurança do trabalho e inteligência emocional, em parceria com o Sebrae. À noite, às 19h30, o público participará de ginástica laboral, da palestra motivacional “Seu Sucesso Só Depende de Você” e novamente de uma sessão sobre inteligência emocional.

Na quinta-feira (9/10), também com programação em dois horários, a manhã (7h30) trará uma palestra sobre acidentes de trabalho e a reapresentação de “Seu Sucesso Só Depende de Você”. Já no período noturno (19h30), os participantes terão ginástica laboral, além das palestras “Cuidados com o Corpo” e “Bem-Estar”, em parceria com a equipe da Sansaúde.

Encerrando a programação, na sexta-feira (10/10), será realizada a palestra com o tema “Norma Regulamentadora nº 10 (NR10)”, das 7h30 às 9h30, abordando as diretrizes de segurança em instalações e serviços com eletricidade e a reapresentação de “Seu Sucesso Só Depende de Você”.

A Sipat é uma ação anual que reforça o compromisso da Administração Municipal com a prevenção de acidentes, a valorização da saúde e o combate ao assédio no ambiente de trabalho, promovendo mais qualidade de vida e segurança aos servidores públicos.