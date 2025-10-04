Idoso ‘atropelado’ por cachorro que corria na rua ficou tetraplégico, diz hospital

Idoso acordou do coma e recuperou as funções vitais. Câmera de segurança registrou o momento em que o aposentado caminhava pela via em Piacatu/SP, quando é atingido nas pernas.

O idoso de 72 anos que foi “atropelado” por um cachorro em Piacatu/SP ficou tetraplégico. O homem acordou do coma e recuperou as funções vitais, mas permanece internado na Unidade de Terapia (UTI) na Santa Casa de Araçatuba/SP. O caso ocorreu no dia 7 de julho.