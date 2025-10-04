Idoso ‘atropelado’ por cachorro que corria na rua ficou tetraplégico, diz hospital

Idoso acordou do coma e recuperou as funções vitais. Câmera de segurança registrou o momento em que o aposentado caminhava pela via em Piacatu/SP, quando é atingido nas pernas.
O idoso de 72 anos que foi “atropelado” por um cachorro em Piacatu/SP ficou tetraplégico. O homem acordou do coma e recuperou as funções vitais, mas permanece internado na Unidade de Terapia (UTI) na Santa Casa de Araçatuba/SP. O caso ocorreu no dia 7 de julho.
Uma câmera de segurança registrou o momento em que o aposentado caminhava pela via, quando é surpreendido por dois cães que corriam soltos pela rua. Um dos animais atingiu o idoso nas pernas e o derrubou com força no asfalto. Com o impacto, o idoso bateu a cabeça.
A informação sobre o estado de saúde do paciente foi enviada pelo hospital nesta quinta-feira (2.out). Conforme a coordenação médica, o idoso perdeu totalmente a função motora e sensorial do pescoço às pernas.
O paciente depende de equipamentos para respirar e por isso continua internado na UTI. A equipe médica que acompanha o idoso desde a internação estuda a transição para transferência para um setor do hospital especializado em cuidados intermediários.
Acidente
Na ocasião, após o “atropelamento”, o idoso foi socorrido por pessoas que estavam no local e levado ao pronto-socorro da cidade.