Prefeitura e empresa rompem e paralisam pedalinho e tirolesa no Parque da Cultura 

A empresa explorava os serviços há menos de um ano, desde agosto de 2025, quando os equipamentos foram inaugurados após longo atraso. A Administração Municipal afirmou que uma nova empresa será contratada para reativar os serviços.

Jorge Honorio

A Prefeitura de Votuporanga/SP publicou no Diário Oficial Eletrônico, desta quinta-feira (14.mai), uma decisão assinada nesta quarta-feira (13), rompendo de forma amigável o contrato de exploração do pedalinho e tirolesa no Parque da Cultura com a empresa responsável pelos serviços desde sua inauguração, em agosto do ano passado.

O rompimento suspende as operações interrompendo a prestação dos serviços que funcionam há menos de um ano.

Segundo noticiado pelo Diário, o projeto da tirolesa e dos pedalinhos foi lançado em 2023 com previsão inicial de seis meses para conclusão das obras. Os recursos para execução da obra foram viabilizados por meio de convênio com a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, com investimento estimado em aproximadamente R$550 mil. Apesar de ter sido construído com dinheiro público, a Prefeitura realizou a concessão do espaço à uma empresa privada para exploração comercial dos serviços, sob a alegação de incapacidade técnica de operacionalizar as atividades.

A construção da estrutura teve início em setembro daquele ano e foi concluída ainda em 2024, mas o início da operação dos equipamentos atrasou sem motivo aparente e a demora gerou críticas nas redes sociais e na Câmara Municipal.

Desta forma, foi aberta uma licitação e a empresa Aguapeí Brasil Soluções Integradas LTDA, sediada em Lins/SP, assumiu a administração dos equipamentos. Ela é responsável pela operação, manutenção e segurança dos equipamentos, além de oferecer o serviço ao público. Em contrapartida, pagará ao município uma outorga mensal fixa de pouco mais de um salário mínimo, ou seja, aproximadamente R$21,6 mil por ano.

Ainda segundo noticiado pelo Diário, a inauguração oficial ocorreu na sexta-feira, dia 8 de agosto de 2025, no aniversário de 88 anos da cidade, como mais uma opção de lazer e entretenimento para a população que visita o Parque da Cultura.

De lá para cá, diversos questionamentos foram levantados, como por exemplo, o preço para utilização dos equipamentos, sendo R$ 30 na tirolesa e R$ 20 no pedalinho.

Procurada pelo Diário, a Prefeitura de Votuporanga informou que a atividade exige uma empresa especializada e capacitada tecnicamente para a prestação do serviço, em razão das especificidades operacionais e dos protocolos de segurança necessários: “Neste momento, a Secretaria de Cultura e Turismo e a Secretaria da Administração realizam as tratativas administrativas necessárias para a continuidade do serviço, seguindo os trâmites legais previstos no processo licitatório. A Administração Municipal trabalha para que a atividade seja retomada o mais breve possível, garantindo segurança, regularidade e qualidade na prestação do serviço à população e aos visitantes do Parque da Cultura.”