Estudantes da Unifev visitarão a Fenatran 2024

24º Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Carga será realizado em São Paulo, de 4 a 8 de novembro; visita técnica é organizada pelos cursos de Engenharia Mecânica, Engenharia Civil e Engenharia de Computação.

A Fenatran (Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Carga) figura entre as mais importantes feiras de transporte rodoviário de cargas e logística do mundo e acontecerá no São Paulo Expo/SP, de 4 a 8 de novembro. Realizada a cada dois anos, é considerada o maior encontro do setor dedicado à geração de negócios, networking e experiências.

Para participar da edição 2024, os cursos de Engenharia Mecânica, Engenharia Civil e Engenharia de Computação da Unifev estão organizando uma visita técnica ao evento. A saída de Votuporanga está agendada para o dia 7 de novembro, às 23h, com permanência na feira durante todo o dia 8, data de encerramento. A viagem é aberta para a comunidade em geral e para estudantes das graduações, com idade mínima de 18 anos. Os interessados devem se inscrever pelo link: unifev.edu.br/fenatran2024, até o dia 31/10. O valor do investimento é de R$ 250,00, que pode ser parcelado em até seis vezes. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.

