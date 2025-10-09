Semana da Criança encanta alunos da rede municipal com brincadeiras, teatro e muita diversão

Brinquedos infláveis, contação de histórias, futebol de sabão e outras atividades garantem uma programação especial preparada com carinho para cada faixa etária.

A Rede Municipal de Ensino de Votuporanga está em festa! Desde o início da semana, os Cemeis se transformaram em verdadeiros espaços de alegria e imaginação com a realização da Semana da Criança, promovida pela Secretaria da Educação.

A programação foi cuidadosamente planejada pelas equipes escolares, que se uniram em um mesmo propósito: proporcionar momentos inesquecíveis de diversão e aprendizado para todas as crianças. As atividades variam conforme a faixa etária e incluem brinquedos infláveis, futebol de sabão, bola de sabão gigante, pintura na parede, massinha, contação de histórias, teatro de mágica e circense, gincanas, brincadeiras em família, macarrão colorido, entre outras.

Em cada unidade, o clima é de festa. Os espaços ganharam decoração colorida, os sorrisos se multiplicaram e o som das gargalhadas tomou conta dos pátios e salas. Para o secretário da Educação, Marcelo Batista, a Semana da Criança representa muito mais do que lazer: “Esses momentos são para celebrar a infância e o direito de brincar. Cada atividade foi pensada com carinho pelas equipes escolares para estimular a imaginação, a socialização e o desenvolvimento das nossas crianças. É gratificante ver o envolvimento de todos os profissionais, unidos para oferecer experiências que ficarão guardadas na memória dos nossos alunos”, destacou.

A Semana da Criança segue com atividades até sexta-feira, levando diversão, aprendizado e afeto a cada cantinho das escolas municipais de Votuporanga.