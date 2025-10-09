Ancelotti repete quarteto ofensivo com Vini, Rodrygo, Cunha e Estêvão 

Recuperado do desgaste da viagem, Bruno Guimarães é escalado no lugar de Lucas Paquetá, e Brasil jogará no 4-2-4 em amistoso nesta sexta-feira.

Bento, Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vini Júnior e Rodrygo. Esta foi a formação de Carlo Ancelotti trabalhou nesta quinta-feira para o amistoso com a Coreia do Sul, nesta sexta-feira (10.out), às 8h, em Seul.

O treinador italiano comandou a primeira atividade com elenco completo na capital coreana após problemas de logística para a apresentação de jogadores. A única mudança em relação ao trabalho da véspera foi o retorno de Bruno Guimarães ao time titular no lugar de Lucas Paquetá.

Ancelotti testou Paquetá em alguns momentos devido ao desgaste de Bruno, e a decisão final será tomada de acordo com a resposta física do atleta do Newcastle.

Bruno Guimarães tinha sido poupado da atividade por conta de atraso no voo de Amsterdã para Seul, mas participou normalmente do treinamento no World Cup Stadium. Na atividade, Ancelotti comandou movimentos de transição ofensiva e defensiva após a parte aberta para imprensa e pediu um Brasil com agressividade na marcação alta.

A comissão técnica vai confirmar a escalação que entra em campo na preleção ainda na tarde desta sexta-feira, mas Ancelotti não deu muita margem para dúvidas nos treinamentos. A Seleção voltará a jogar no 4-2-4 com muita movimentação no ataque, assim como nas vitórias sobre Paraguai e Chile.

Com as escolhas de Carleto, Rodrygo jogará aberto pela esquerda, onde já revelou se sentir mais à vontade, Estêvão na direita, com Matheus Cunha e Vini por dentro. O treinador quer o camisa 7 mais próximo do gol para repetir na Seleção o protagonismo de Real Madrid.

O Brasil encara a Coreia do Sul nesta sexta-feira, no Seul World Cup Stadium, no primeiro amistoso visando a Copa do Mundo de 2026. Na próxima terça-feira, o adversário será o Japão, às 7h30 (de Brasília), no Ajinomoto Stadium.

*Com informações do ge