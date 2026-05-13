Pré-lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo: veja os nomes confirmados 

Ancelotti convocará os 26 nomes na próxima segunda-feira (18), no Rio de Janeiro.
A CBF enviou nesta segunda-feira para a Fifa a pré-lista de jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026. São 55 nomes. No dia 18 de maio, próxima segunda-feira, o técnico Carlo Ancelotti anunciará quais serão os 26 que representarão o Brasil no Mundial.
Até o momento, o ge apurou 53 dos 55 nomes presentes na pré-lista.
Veja a lista de jogadores que estão na pré-lista:
Goleiros
- Alisson (Liverpool)
- Bento (Al-Nassr)
- Ederson (Fenerbahçe)
- Hugo Souza (Corinthians)
- John (Nottingham Forest)
- Weverton (Grêmio)
Defensores
- Alex Sandro (Flamengo)
- Alexsandro Ribeiro (Lille)
- Bremer (Juventus)
- Danilo (Flamengo)
- Douglas Santos (Zenit)
- Fabricio Bruno (Cruzeiro)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Ibañez (Al-Ahli)
- Kaiki Bruno (Cruzeiro)
- Leo Ortiz (Flamengo)
- Leo Pereira (Flamengo)
- Luciano Juba (Bahia)
- Marquinhos (PSG)
- Paulo Henrique (Vasco)
- Thiago Silva (Porto)
- Vitinho (Botafogo)
- Vitor Reis (Girona)
- Wesley (Roma)
Meio-campo
- Andreas Pereira (Palmeiras)
- Andrey Santos (Chelsea)
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Casemiro (Manchester United)
- Danilo (Botafogo)
- Ederson (Atalanta)
- Fabinho (Al-Ittihad)
- Gabriel Sara (Galatasaray)
- Gerson (Cruzeiro)
- João Gomes (Wolverhampton)
- Lucas Paquetá (Flamengo)
- Matheus Pereira (Cruzeiro)
Atacantes
- Antony (Betis)
- Endrick (Lyon)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Gabriel Jesus (Arsenal)
- Igor Jesus (Nottingham Forest)
- Igor Thiago (Brentford)
- João Pedro (Chelsea)
- Kaio Jorge (Cruzeiro)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Neymar (Santos)
- Pedro (Flamengo)
- Raphinha (Barcelona)
- Rayan (Bournemouth)
- Richarlison (Tottenham)
- Samuel Lino (Flamengo)
- Vini Jr (Real Madrid)
Como funciona a pré-lista?
O envio da relação faz parte do protocolo exigido pela Fifa para a competição. Desta maneira, todos os 55 jogadores são inscritos na Copa do Mundo, sendo que apenas 26 podem fazer parte da delegação. As seleções têm até a data da abertura da competição, dia 11 de junho, para fazer as alterações que achar conveniente entre esses jogadores.
A partir do pontapé inicial da Copa, mudanças só serão permitidas 24 horas antes da estreia mediante lesão confirmada por laudo médico. A partir daí, a única exceção se dá para os goleiros – também por problemas físicos comprovados.
A convocação final para a Copa do Mundo acontece na próxima segunda, dia 18, às 17h, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Os convocados se apresentam dia 27, na Granja Comary, em Teresópolis, com exceção dos atletas envolvidos na final da Champions League, entre Paris Saint-Germain e Arsenal.
A estreia do Brasil na Copa do Mundo está marcada para o dia 13 de junho, diante do Marrocos, em New Jersey. Antes, a Seleção encara em amistosos o Panamá, dia 31, no Maracanã, e o Egito, dia 6, em Cleveland.
*Com informações do ge