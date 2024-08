Corinthians encerra negociações por Alex Arce e segue no mercado para reforçar ataque

Timão tem até o dia 2 de setembro para contratar jogadores.

O Corinthians encerrou as negociações com a LDU para contratar o atacante Alex Arce. O clube equatoriano informou que não estava disposto a abrir mão do jogador paraguaio de 29 anos, e a possibilidade de pagar a multa rescisória de 8 milhões de dólares (cerca de R$ 44 milhões) foi descartada pelo Timão.

Em busca de um camisa 9, o Corinthians apresentou mais de uma proposta à LDU por Alex Arce, com aumento de valores e percentuais de direitos econômicos.

Embora relutante, a LDU aceitou ouvir as ofertas no primeiro momento. Porém, a lesão no último sábado de Michael Estrada, outro atacante da equipe que poderia ser uma alternativa a Alex Arce, dificultou ainda mais as tratativas.

Além de o jogador paraguaio ser o artilheiro da LDU em 2024, a janela de transferências do país fechou no fim de julho e, assim, não seria possível contratar um substituto para ele.

Sem sucesso com Alex Arce, o Corinthians segue no mercado em busca de reforços para o ataque. O clube também vem enfrentando dificuldades para contratar o equatoriano Gonzalo Plata, do Al-Sadd.

A janela de transferências do Brasil fica aberta até 2 de setembro, e o Timão busca pelo menos mais um jogador para o setor ofensivo. Na semana passada o clube anunciou Talles Magno, que chegou por empréstimo de um ano.

Além dele, o clube já contratou outros quatro atletas neste meio de ano: o goleiro Hugo Souza, o zagueiro André Ramalho e os volantes Charles e Alex Santana.

*Com informações do ge