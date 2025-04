Seleção brasileira vai enfrentar o Paraguai na Neo Química Arena 

Brasil também vai treinar no centro de treinamentos do Corinthians.

A CBF definiu a Neo Química Arena, casa do Corinthians, em São Paulo, como palco do próximo jogo da seleção brasileira em casa. Será em 10 de junho, contra o Paraguai, às 21h45, pela 16ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O Brasil também utilizará o centro de treinamentos do Corinthians como base para a preparação para os dois jogos dessa data Fifa.

Antes do confronto contra o Paraguai, a Seleção enfrentará o Equador, no dia 5 de junho, em Quito.

Em outubro do ano passado, a Seleção utilizaria o CT do Corinthians, mas a CBF voltou atrás na decisão após atrito com o clube pela mudança na data da segunda partida semifinal da Copa do Brasil. Na ocasião, o Brasil utilizou a estrutura do Palmeiras. Agora, as arestas já foram aparadas. O Corinthians, inclusive, votou em Ednaldo Rodrigues na eleição presidencial da CBF.

“Nós agradecemos bastante ao presidente do Corinthians, Augusto Melo, por nos receber”, disse Ednaldo Rodrigues.

“Vamos contar com uma logística confortável para ir e retornar do Equador”, comentou o cartola.

Além de contar com boa estrutura física, o CT corintiano é bem visto pela questão logística. Ele está bem próximo do Aeroporto Internacional de Guarulhos, o que facilita na apresentação dos atletas que atuam no exterior e também na viagem para a partida contra o Equador.

Brasil e Paraguai já se enfrentaram em Itaquera pelas Eliminatórias. Em março de 2017, a Seleção garantiu vaga na Copa do Mundo da Rússia ao vencer a “Albiroja” por 3 a 0, com gols de Coutinho, Neymar e Marcelo.

A última partida da Seleção em Itaquera foi em novembro de 2021. Na ocasião, venceu a Colômbia por 1 a 0 e confirmou a vaga na Copa do Mundo do Catar, com gol de Lucas Paquetá.

Ainda no aguardo de seu novo técnico, o Brasil é o quarto colocado das Eliminatórias, com 21 pontos, dez a menos do que a atual líder Argentina.