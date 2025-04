HB e Hospital da Criança e Maternidade elegem seus novos diretores administrativos para gestão 2025/2029

Os novos diretores possuem sólida trajetória em gestão, liderança e atuação profissional nos hospitais, instituições e associações ligadas às suas especialidades médicas.

O Hospital de Base (HB) e o Hospital da Criança e Maternidade, de São José do Rio Preto, têm novos diretores administrativos. Em pleito realizado, nesta quarta-feira (16.abr), os médicos elegeram o médico clínico Dr. Jorge Fares e o coloproctologista Dr. Luiz Sergio Ronchi, respectivamente, para diretor administrativo e vice-diretor administrativo do Hospital de Base, e o ginecologista e obstetra Dr. Wagner Vicensoto e a pediatra Dr. Marina Catuta Ferreira Neves, respectivamente, para diretor e vice-diretora administrativo do HCM.

Os novos diretores possuem sólida trajetória em gestão, liderança e atuação profissional nos hospitais, instituições e associações ligadas às suas especialidades médicas. Eles tomam posse no dia 25 de abril para um mandato de quatro anos à frente das Diretorias Administrativas do HB e HCM, que integram a Funfarme – Fundação Faculdade Regional de Medicina, o maior complexo hospitalar do interior do Estado de São Paulo, referência pelo atendimento humanizado e de qualidade, do qual, mais de 85% é dedicado a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Dr. Jorge Fares é um médico e gestor de destaque na área da saúde em São José do Rio Preto (SP), com uma carreira marcada pela dedicação ao ensino e à gestão hospitalar. Fares iniciou sua trajetória acadêmica na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp), onde se formou em Medicina em 1979. Sua atuação na gestão hospitalar começou nos anos 1990, quando assumiu a Superintendência do Hospital de Base de Rio Preto (HB) e, posteriormente, a Diretoria Administrativa da Funfarme. De 2008 a 2017, ocupou o cargo de diretor administrativo do Hospital de Base e, em 2017, foi nomeado Diretor Executivo da Funfarme, cargo que ocupa até o momento.

Dr. Luiz Sérgio Ronchi é um médico com especialização em Cirurgia Geral e Coloproctologia, atuando em São José do Rio Preto, SP. Ele concluiu sua graduação em Medicina na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp) entre 1984 e 1989. Posteriormente, realizou residência médica em Cirurgia Geral (1990-1991) e em Proctologia (1991-1993) na mesma instituição . Dr. Luiz Sérgio também possui experiência em gestão, ocupando o cargo de vice-diretor executivo da Funfarme, entre 2017 e 2021.

Dr. Wagner Vicensoto graduou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp) em 1994. Realizou residência médica na mesma instituição e completou um terceiro ano opcional em Obstetrícia e Ginecologia, com foco em gestação de alto risco e urologia ginecológica, em 1997. No mesmo ano, obteve o título de especialista em Ginecologia e Obstetrícia. Em 2004, concluiu o mestrado em Ciências da Saúde pela Famerp. Dr. Wagner tem se destacado também na gestão hospitalar. Entre 2015 e 2019, exerceu o cargo de vice-diretor clínico do Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de Rio Preto, tendo, em 2019, assumido a diretoria clínica. Em 2021, assumiu a vice-direção executiva da Funfarme, cargo que ocupa até o momento.

Dra. Marina Catuta Ferreira Neves possui graduação em medicina pela Faculdade de Medicina de Catanduva (2001), mestrado em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (2014) e residência médica pela Funfarme (2004-2005). Atualmente é médica plantonista da UTI-Pediátrica e diretora clínica do Hospital da Criança e Maternidade (HCM).

Na eleição da última quarta-feira, foram eleitos ainda o Conselho Consultivo, os representantes dos empregados não médico no Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, os Conselhos Médico Hospitalar do HB e do HCM e os representantes dos empregados não médico nos Conselhos Médico Hospitalar do HB e HCM.