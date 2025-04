Sebrae-SP levará mais de 200 produtores da região de Votuporanga para a Agrishow

Missões gratuitas sairão das cidades de Votuporanga, Fernandópolis, Auriflama, Cardoso, General Salgado e Santa Fé do Sul.

O Sebrae-SP irá levar mais de 200 pessoas até a Agrishow, feira internacional de tecnologia agrícola que ocorre anualmente em Ribeirão Preto. As missões gratuitas sairão das cidades de Votuporanga, Fernandópolis, Auriflama, Cardoso, General Salgado e Santa Fé do Sul.

Para participar da feira, os interessados precisam ser produtores rurais e fazer suas inscrições por meio dos Sindicatos Rurais de cada uma das cidades ou por meio do formulário de inscrição do respectivo município.

“É uma oportunidade para os produtores conferirem de perto as novidades no mundo do agronegócio e se atualizarem com outros profissionais que vivem a mesma realidade que eles. É um momento de engrandecimento de conhecimento”, disse Eliana Germano, consultora de negócios do Sebrae-SP.

A missão inicial será no dia 29 de abril, no primeiro dia de Agrishow. Ela sairá de Fernandópolis, às 4h, do Sindicato Rural de Fernandópolis, que fica na Rua Minas Gerais, 884, Centro. A hora prevista para o retorno de Ribeirão é no mesmo dia às 19h.

Já no segundo dia, quarta-feira, 30 de abril, haverá quatro missões que sairão da região rumo a Agrishow. A primeira sairá às 4h de General Salgado, no Posto Sidarta, na Rua Antônio Barnabé, 1.105, no bairro Vila Maria, com a primeira parada no Trevo Cristo, na Rodovia Feliciano S. Cunha em Magda. A segunda parada será no Trevo Secador Só Café, na Rodovia Feliciano Sales Cunha em Floreal. A hora prevista para o retorno é às 16h30 do mesmo dia.

Ainda no dia 30, haverá uma missão que passará às 4h30 de Mira Estrela, da Casa da Agricultura, Rua Alívio Castrequini, 701 e com uma parada em Cardoso às 5h30, no Sindicato Rural de Cardoso, que fica na via de Acesso Vereador Euzebio Pereira Borges S/N, zona rural. O retorno também será no mesmo dia às 17h.

Já o ônibus de Votuporanga sairá de Álvares Florence às 4h30 na Casa da Agricultura de Álvares Florence, na Rua Maranhão, 420 e passará às 5h no Sindicato Rural de Votuporanga, Avenida Nasser Marão, 3.887, 1º Distrito Industrial. O retorno é às 17h.

Em Auriflama, ainda no dia 30 de abril, a saída será às 5h30 do Sindicato Rural de Auriflama, na Avenida João Rodrigues Fernandes, 6.714, Parque Imperial II. O retorno será às 17h em Ribeirão Preto.

No dia 1º de maio, haverá somente um ônibus que sairá de Santa Fé do Sul, às 3h, do Sindicato Rural de Santa Fé do Sul, na Rua Quinze, 620, no Centro. O retorno será às 17h.

Fernandópolis

Data de saída e retorno: 29 de abril (terça-feira)

Horário: saída às 4 horas e retorno às 19h

Saída: Sindicato Rural de Fernandópolis (Rua Minas Gerais, 884, Centro)

Inscrição: https://forms.office.com/r/ 17EXtPXctU

Auriflama

Data de saída e retorno: 30 de abril (quarta-feira)

Horário: saída às 5h30 e retorno às 17h

Saída: Sindicato Rural de Auriflama. Avenida João Rodrigues Fernandes, 6.714, Parque Imperial II

Inscrição: https://forms.office.com/r/ BXxNvNw1Hj

Votuporanga

Data de saída e retorno: 30 de abril (quarta-feira)

Horário: saída às 4h30 de Álvares Florence / 5h de Votuporanga e retorno às 17h

Saída: Casa da Agricultura de Álvares Florence – Rua Maranhão, 420, Centro

Parada 1 – Sindicato Rural de Votuporanga, Avenida Nasser Marão, 3.887, 1º Distrito Industrial

Inscrição: https://forms.office.com/r/ 0sjAEeLT1f

Cardoso

Data de saída e retorno: 30 de abril (quarta-feira)

Horário: saída às 4h30 de Mira Estrela / 5h30 de Cardoso e retorno às 17h

Saída: Casa da Agricultura de Mira Estrela, Rua Alívio Castrequini, 701 – ao lado do recinto municipal

Parada 1 – Sindicato Rural de Cardoso, Via de Acesso Vereador Euzebio Pereira Borges S/N, zona rural

Inscrição: https://forms.office.com/r/ g4kEN4Wa4y

General Salgado

Data de saída e retorno: 30 de abril (quarta-feira)

Horário: saída às 4h e retorno às 16h30

Saída: Posto Sidarta, Rua Antônio Barnabé, 1.105- Vila Maria – General Salgado

Parada 1 – Trevo Cristo, Rodovia Feliciano S. Cunha, Magda

Parada 2 – Trevo Secador Só Café, Rodovia Feliciano Sales Cunha, Floreal

Inscrição: https://forms.office.com/r/ EBdDAg0sDd

Santa Fé do Sul