Seleção brasileira encerra Eliminatórias com a pior campanha da história 

Derrota para a Bolívia deixa Brasil na quinta colocação, com aproveitamento de 51%.

O Brasil alcançou o objetivo de se classificar para a Copa do Mundo de 2026, mas encerrou as Eliminatórias Sul-Americanas com o seu pior desempenho na história.

Com a derrota para a Bolívia por 1 a 0 nesta terça-feira, na altitude de El Alto, a Seleção terminou a sua participação na competição no quinto lugar, com 28 pontos e 51% de aproveitamento.

Apesar do desempenho, o Brasil será cabeça de chave na Copa do Mundo por estar entre os nove primeiros colocados no ranking da Fifa.

Enfrentando diversos percalços e contando com três treinadores diferentes nas Eliminatórias – Fernando Diniz, Dorival Júnior e Carlo Ancelotti – o Brasil ainda teve outras marcas negativas. A derrota por 4 a 1 para a Argentina, em março, foi a pior da Seleção na competição. Além disso, foi derrotada como mandante pela primeira vez.

Desde 1996, quando as Eliminatórias Sul-Americanas passaram a ser disputadas neste formato em que 10 seleções se enfrentam em turno e returno, o Brasil nunca fez menos do que 30 pontos. O pior desempenho foi na qualificação para a Copa de 2002, quando o time canarinho teve dificuldades para se classificar, mas no fim conquistou o pentacampeonato no Mundial da Coreia do Sul e do Japão.

Veja abaixo o desempenho do Brasil na competição no sistema de pontos corridos. Vale lembrar que a Seleção ficou fora das Eliminatórias para 1998 (por ser a última campeã) e para 2014 (por ser o país sede). Além disso, na última edição houve um jogo a menos, por conta da anulação do duelo contra a Argentina.

No formato antigo das Eliminatórias, o Brasil teria que disputar a repescagem por ficar na quinta colocação. Porém, agora os seis primeiros colocados se classificam diretamente para o Mundial.

*Com informações do ge