Suspeito é preso com R$ 1 mil em notas falsificadas em Guararapes 

O homem foi abordado pela Polícia Federal logo após receber a entrega das notas em uma encomenda encaminhada pelos Correios. Ao todo, eram sete notas de R$ 100, uma de R$ 200 e cinco de R$ 20.

Um homem de 29 anos foi preso com R$1 mil em notas falsificadas nesta quarta-feira (13.ago), em Guararapes/SP. Segundo a Polícia Federal, o suspeito foi abordado logo após receber a entrega das notas por meio de uma encomenda encaminhada pelos Correios.

Ao todo, foram apreendidas sete notas de R$ 100, uma de R$ 200 e cinco de R$ 20, além do celular do suspeito. O material foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Araçatuba/SP, onde será periciado.

Já o celular será analisado para identificar possíveis ligações com outros envolvidos ou crimes relacionados. O homem permaneceu preso até a última atualização desta reportagem.

*Com informações do g1