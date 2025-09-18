Carlão Pignatari solicita implantação do Projeto Visão em diretorias de ensino do Noroeste Paulista 

O deputado estadual pede ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) à ampliação de programa que identifica problemas visuais em alunos e fornece óculos gratuitamente, já em funcionamento na capital paulista.

O deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) protocolou na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) indicação ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) solicitando à Secretaria Estadual da Educação a realização de estudos para a implantação do Projeto Visão nas Diretorias de Ensino de Fernandópolis, Jales, José Bonifácio, São José do Rio Preto e Votuporanga.

O Projeto Visão, lançado pela Secretaria de Educação por meio do Edital SEDUC nº 3/2025, tem como objetivo identificar problemas visuais em estudantes da rede estadual, encaminhá-los para atendimento especializado e fornecer gratuitamente óculos de grau. Atualmente, a iniciativa contempla as Diretorias de Ensino Leste 1 e Centro Sul, na capital paulista, beneficiando aproximadamente 113 mil estudantes de 157 escolas.

A medida se fundamenta em dados preocupantes: no Brasil, cerca de 20% das crianças em idade escolar apresentam algum problema de visão, como miopia, hipermetropia ou astigmatismo. No Estado de São Paulo, os números acompanham essa realidade, com reflexos diretos no desempenho acadêmico, na autoestima e até na permanência escolar. Quando não diagnosticados, esses problemas ampliam desigualdades e comprometem o futuro dos alunos.

Para Carlão, é fundamental que a ação alcance também o interior. As Diretorias de Ensino de Fernandópolis, Jales, José Bonifácio, São José do Rio Preto e Votuporanga reúnem, juntas, 178 unidades escolares, que atendem milhares de estudantes. Segundo o deputado, a implantação do Projeto Visão nessas regiões garantirá maior equidade na política educacional do Estado, assegurando aos jovens do interior os mesmos direitos já oferecidos aos alunos da capital.

Carlão destacou que a execução direta nas escolas elimina a necessidade de deslocamentos, ampliando a adesão das famílias e facilitando o acesso ao atendimento. Ele lembrou que, entre 2009 e 2016, houve uma experiência semelhante, mas que não obteve os resultados esperados porque os estudantes precisavam se deslocar até consultórios oftalmológicos, o que reduziu significativamente a participação. Agora, com o atendimento sendo realizado dentro das próprias unidades escolares, a adesão é muito maior, tornando o Projeto Visão mais eficiente e reforçando a importância de sua implantação nas Diretorias de Ensino do interior.

“Estamos falando de saúde, inclusão e justiça social. Não é possível que crianças deixem de aprender ou abandonem a escola por causa de um problema de visão que poderia ser resolvido com um simples par de óculos. Agradeço ao governador Tarcísio de Freitas pela atenção que tem dado ao interior paulista e tenho confiança de que, mais uma vez, o governo estadual atenderá essa demanda tão importante para milhares de famílias da nossa região”, concluiu Carlão Pignatari.