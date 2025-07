Segundona: Tanabi busca classificação antecipada contra o Independente

O duelo ocorre neste sábado (26), às 16h, no Estádio Comendador Agostinho Prada (Pradão), em Limeira/SP.

O Tanabi SAF, líder do Grupo 4 e vice-líder geral do Campeonato Paulista Sub-23 – Segunda Divisão, se prepara para um confronto decisivo neste sábado (26.jul). A equipe viaja até Limeira/SP para enfrentar o Independente, em partida válida pela penúltima rodada da segunda fase. O jogo será às 16h, no Estádio Comendador Agostinho Prada, o Pradão.

O Tanabi SAF chega para este duelo em excelente posição, somando 8 pontos em 4 jogos, com duas vitórias e dois empates, e ainda invicto nesta segunda fase. Uma vitória em Limeira pode garantir a classificação antecipada do Índio da Noroeste para as semifinais da competição, permitindo, inclusive, um planejamento estratégico para a última rodada.

Do outro lado, o Independente de Limeira ocupa a terceira colocação do Grupo 4, com 4 pontos conquistados em 4 jogos (uma vitória e um empate). A necessidade de vitória para se manter vivo na briga pela classificação torna o time de Limeira um adversário ainda mais perigoso.

No confronto de ida entre as equipes, disputado em Tanabi no dia 5 de julho, o Tanabi SAF levou a melhor, vencendo por 2 a 0 em seus domínios.

O técnico Davi Zaqueo enfatizou a importância do resultado em Limeira: “Um bom resultado em Limeira, além da classificação com uma rodada para o término da segunda fase, nos permite descansar alguns atletas que vêm em uma sequência de jogos. Mas antes de pensar na sequência, temos que focar todas as nossas energias nesse difícil jogo em Limeira”, declarou o treinador.

Zaqueo também alertou para a dinâmica que o campeonato pode apresentar e a postura do

adversário: “O campeonato ele muda muito de uma rodada para outra. A necessidade de vitória do Independente, sem dúvida nenhuma, fará com que eles se tornem mais agressivos nas ações de ataque do que na primeira partida”, analisou.

“Precisamos estar concentrados e entender as fases do jogo e competir durante o tempo todo. Só assim algum tipo de estratégia dará certo”, concluiu o comandante.

Com a classificação para as semifinais em jogo e a possibilidade de consolidar ainda mais sua excelente campanha, o Tanabi SAF busca mais uma vitória fora de casa neste sábado.