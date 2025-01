Palmeiras finaliza preparação para encarar o Santos; Piquerez treina com bola

Verdão encara o Peixe nesta quarta-feira, às 21h35, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista.

O Palmeiras encerrou, nesta terça-feira, a preparação para encarar o Santos, nesta quarta, às 21h35, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista.

Nesta manhã de muito calor, o técnico Abel Ferreira comandou uma atividade tática e, após um trabalho posicional de construção de jogo, o elenco ensaiou bolas paradas.

A novidade no gramado foi Piquerez, que participou de parte do treino com bola. Fora desde o início do ano passado, ele está em fase final de recuperação da cirurgia no joelho esquerdo e ainda não deve ser relacionado.

O time que vai a campo no clássico deve ser bem diferente do que enfrentou o Noroeste, no último final de semana. Abel pode abrir uma exceção na escolha de ter dois times nesse começo de torneio e levar o que tem de melhor.

Caso isso se confirme, o Verdão terá um time com Weverton, Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Caio Paulista (Piquerez); Aníbal Moreno (Fabinho), Richard Ríos e Raphael Veiga; Mauricio, Estêvão e Thalys (Flaco López).

“Começamos o ano muito bem, com os trabalhos bem intensos. Tudo o que o professor e a comissão vêm pedindo estamos fazendo, trabalhando no mais alto nível. Sabemos como é o calendário, e esse ano vai ser ainda pior. Temos de continuar trabalhando, intensos e agressivos nos treinamentos, porque nos jogos vai sair assim naturalmente”, afirmou Murilo.

“Sabemos a importância do Paulista, então estamos nos preparando muito bem para conseguir o nosso objetivo, que é ser campeão. Mas sabemos de todo o processo, de todo o sacrifício que a gente tem que fazer. A gente está muito bem-preparado para trabalhar e se dedicar até o final para buscar mais um título que pode ser histórico e especial para nós”, acrescentou.

Com quatro pontos, o Palmeiras ocupa a segunda colocação do Grupo D. O líder São Bernardo soma seis pontos.

