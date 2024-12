Seguem abertas as inscrições para bolsas de até R$ 6,5 mil para agentes de inovação em Votuporanga do Sebrae-SP 

Programa ALI Rural e Produtividade está com 17 vagas disponíveis na cidade e mais 68 vagas para o banco de reserva.

O Sebrae-SP está com inscrições abertas em Votuporanga para o programa Agente Local de Inovação (ALI), uma iniciativa para impulsionar a inovação em micro e pequenas empresas (MPEs) e propriedades rurais. Com bolsas de pelo menos R$ 5 mil, o projeto é uma oportunidade para profissionais que desejam atuar diretamente na transformação de negócios e no fortalecimento do setor rural.

O programa ALI tem duas linhas principais: uma focada em micro e pequenas empresas urbanas e outra voltada para negócios e propriedades rurais. Em ambas, os participantes terão a chance de trabalhar como bolsistas pesquisadores, aplicar metodologias inovadoras e contribuir para o aumento da produtividade e competitividade das empresas.

O ALI Rural busca agentes que atuem em pequenas propriedades e negócios rurais. O objetivo é levar inovação ao campo, fortalecendo o agronegócio em bases sustentáveis e eficientes. Já o ALI Produtividade é destinado às MPEs urbanas, essa vertente ajuda empresas a implementarem processos mais inovadores e competitivos.

No total, o programa oferece mais de 17 vagas para agentes e orientadores acadêmicos em Votuporanga. Para a linha de produtividade, as inscrições vão até 7 de janeiro, com início imediato. Já o ALI Rural aceita inscrições até 24 de janeiro, e as atividades estão previstas para começar em agosto do mesmo ano.

Os candidatos selecionados receberão bolsas a partir de R$ 5 mil e terão acesso a uma metodologia robusta de capacitação. Além disso, o programa oferece uma experiência prática de alto impacto, proporcionando o desenvolvimento de habilidades técnicas e de gestão.

Os interessados devem atender aos critérios estabelecidos no edital, que incluem formação em áreas específicas e disponibilidade para atuação em campo.

As inscrições para ambos os programas devem ser realizadas online. Os editais e mais informações podem ser acessados por meio do link oficial: (https://bit.ly/edital_ali_2024).

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3