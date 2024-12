FLASH NET BRASIL apresenta plano de Telefonia Fixa 

A empresa, tradicional em sinal de Internet, criou esse novo produto baseado que existe uma brecha no mercado local e regional, principalmente para empresas.

Em cerimônia ocorrida na noite da última quinta-feira (5.dez) no auditório da Associação Comercial foi apresentado pela diretoria da Flash Net Brasil a oficialização da Telefonia Fixa Flash para Votuporanga e região.

Participaram da apresentação, além dos diretores da empresa Eduardo Bersanetti, Paulo Fernando Pascoalin de Oliveira e Adilson Luiz Avelhaneda de Souza; o secretário de Governo da Prefeitura de Votuporanga, Alexandre Giora; Miguel Maturana, secretário do Desenvolvimento Econômico; Glauco Ventura, vice-presidente da ACV; os vereadores Osmair Ferrari e Jura Silva; Daniel David, presidente da Câmara, empresários, além de colaboradores da empresa.

Para falar sobre o lançamento da Telefonia Fixa pela Flash Net, coube a Paulo Pascoalin explicar o novo projeto da empresa: “Vale a pena hoje investir em Telefonia Fixa? Somos questionados e a resposta é, sim! Sabemos que nas residências as famílias optaram em ficar apenas com o celular e dispensaram o telefone fixo, mas o nosso foco é a pessoa jurídica. Acreditamos firmemente na portabilidade, e é por aí vamos focar o nosso trabalho”, explica, Paulo.

“Não foi fácil regularizar nossa atuação na Telefonia Fixa junto a Anatel, desde 2022 estamos pleiteando a outorga para a exploração, mas entre idas e vindas de documentações, implantação, projeto piloto e lançamento, hoje finalmente conseguimos oficializar e anunciar a novidade a vocês”.

Paulo conta que atualmente na região Sudeste existem 54 milhões de usuários de Telefonia Fixa: “É em nosso Estado que se concentra a maioria dos usuários desta modalidade”.

O empresário explica que o sistema de Telefonia Fixa irá operar por meio de Internet (wi-fi) por meio de fibra ótica, o que, segundo ele, proporciona um serviço de qualidade. Paulo disse que para as empresas ainda existe o serviço de PABX na nuvem, que é um sistema de telefonia que funciona via cloud computing. “É uma solução moderna e prática que permite fazer e receber ligações de qualquer lugar, desde que haja conexão com a internet”, explica.

A Flash Net, segundo Paulo, atende atualmente por meio da Fibra Ótica 24 mil clientes entre Votuporanga, Fernandópolis e Rio Preto, além 11 pequenas cidades da região, com 2,5 mil quilômetros de cabos de fibra ótica.

Nos planos de Telefonia Fixa a empresa irá oferecer projetos especiais com Wi-fi + Telefonia Fixa + Roteador Comodato com 400, 600 e 800 megas.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3