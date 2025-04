Secretário de Turismo e Viagens visita Votuporanga 

O secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena, aproveitou sua viagem à Fernandópolis/SP, nesta quinta-feira (10.abr), onde participou do workshop Gestão Pública sobre Rotas Gastronômicas, para visitar Votuporanga/SP.

Na oportunidade, Roberto de Lucena anunciou a doação de uma Bíblia em Braile para a Biblioteca Municipal, como presente para as pessoas com deficiência visual. O prefeito Jorge Seba agradeceu o gesto e reforçou os pedidos ao Governo do Estado, destacando que Votuporanga será sede de grandes eventos de maio a setembro, como o Votu Rodeo International, Polointer e o tradicional e premiado FLIV (Festival Literário de Votuporanga).

O secretário de Estado também falou sobre o processo técnico em andamento que pode elevar Votuporanga à categoria de Estância Turística. Segundo Roberto de Lucena, oito cidades que atualmente são MITs (Municípios de Interesse Turístico) serão promovidas a Estância ainda em 2025 e Votuporanga está entre as mais bem colocadas no ranking de elevação.

Se confirmada, a conquista traria para Votuporanga bem mais do que um simples título, a promoção à Estância Turística garantiria mais recursos para investimentos no setor, tanto em infraestrutura como para contratação de shows e realização de eventos. Só para efeito de comparação, atualmente, como MIT, Votuporanga recebe cerca de R$ 500 mil por ano do Estado para investimentos no setor. No entanto, com a elevação concretizada, esse valor poderia saltar, se aproximando de R$ 5 milhões ao ano.