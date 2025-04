Ex-CAV, Rogério Corrêa é procurado pelo Grêmio Prudente 

Treinador que ficou livre no mercado há cerca de um mês se encaixa no perfil buscado pelo clube.

Na busca pela contratação do novo treinador, o Grêmio Prudente procurou Rogério Corrêa, ex-Clube Atlético Votuporanguense. O Carcará pretende definir o substituto de Sérgio Guedes até a próxima semana, quando será realizado o conselho técnico da Copa Paulista.

Rogério Corrêa ficou livre no mercado há cerca de um mês. Antes disso, defendeu o CAV durante aproximadamente um ano e meio. A saída ocorreu logo após a eliminação na primeira fase do Campeonato Paulista Série A2.

Sob o comando dele, o Votuporanguense alcançou duas finais em 2024. Sagrou-se campeão da A3, sobre o próprio Carcará, e ficou com o vice-campeonato da Copa Paulista, o qual rendeu vaga na Copa do Brasil.

Os resultados valorizaram o trabalho do treinador, tanto que, mesmo diante da campanha irregular e da 13ª colocação na A2, houve a procura de clubes, como o Grêmio Prudente. No momento, ele descansa ao lado da família, em Curitiba/PR.

Também eliminado na fase inicial, o Carcará logo se despediu de Guedes, atualmente no Água Santa. Há cerca de 10 dias, o presidente André Luís Garcia concedeu entrevista à CBN Prudente e falou sobre as características buscadas no novo comandante, as quais se encaixam no perfil de Rogério Corrêa.

“A ideia é que o treinador que faça a Copa Paulista fique para a A2, a não ser que o trabalho não convença. Se tiver experiência na divisão, melhor ainda, mas não é obrigatório ter disputado a A2. A gente entende que é algo que complementa no currículo ter jogado a divisão ou pelo menos a A3, enfim, conhecer o interior paulista, os adversários.”

“Temos uns quatro nomes no radar e, nos próximos dias, vamos afunilar essa pesquisa, esses contatos, para tentar chegar ao nome para assumir o clube e ficar até o próximo ano. Esse é o planejamento inicial”, completou.

Desde então, a diretoria gremista avançou na definição do novo comandante, à medida que se aproximam novidades sobre a provável próxima competição. O conselho técnico da Copa Paulista será na próxima terça-feira (15), às 11h30, na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF). A previsão de início é 15 de junho.

Não é de hoje

Esta é, pelo menos, a terceira vez que Rogério Corrêa e diretoria gremista abrem conversas. Em agosto do ano passado, o ge Prudente e Região entrevistou o ex-zagueiro do Athletico, o qual revelou duas chances anteriores de ter desembarcado na cidade.

Uma ocorreu logo após a conquista do Campeonato Paulista da Segunda Divisão em 2022. A outra possibilidade foi discutida depois da Copa Paulista de 2023.

Mais sobre a carreira

Entre as passagens pelo CAV, Rogério Corrêa dirigiu o Marília e o Marcílio Dias, onde foi campeão da Copa Santa Catarina 2022. O período anterior ao de treinador profissional teve trabalhos como auxiliar técnico e na base, como no sub-20 do Botafogo-SP.

*Com informações do ge