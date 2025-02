Morador de Votuporanga é preso por tráfico de drogas em Jales 

Indivíduo foi preso com 11,4 quilos de cocaína e crack após desobedecer a uma ordem de parada e iniciar uma intensa perseguição policial.

A Polícia Civil de Jales/SP localizou na manhã desta quarta-feira (12.fev) mais 11,4 quilos de drogas escondidas em um veículo apreendido na noite anterior, após uma intensa perseguição policial pelas ruas da cidade.

De acordo com o apurado, o caso começou na noite de terça-feira (11), quando vídeos de uma perseguição em alta velocidade viralizaram entre os moradores de Jales. Após alguns minutos de intensa perseguição, a Polícia Militar conseguiu interceptar o veículo GM/Onix, de cor prata, com placas de Santa Adélia/SP, e prender o condutor em flagrante.

Durante a fuga, o suspeito arremessou dois tijolos de cocaína pela janela, o que levantou suspeitas sobre o transporte de drogas.

Já na manhã desta quarta-feira, investigadores da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Jales receberam informações cruciais dos colegas da DISE de Votuporanga.

Segundo os agentes, o traficante preso era conhecido por utilizar compartimentos ocultos em veículos para transportar grandes quantidades de entorpecentes, os chamados “fundos falsos”.

Desta forma, com base nessas informações, a equipe da DISE de Jales realizou uma vistoria minuciosa no carro, que estava apreendido no pátio da delegacia e durante a revista, localizaram um compartimento escondido nos fundos do porta-luvas.

No local improvisado, os policiais civis apreenderam nove tijolos de cocaína, totalizando 9,4 quilos da droga, e dois tijolos de crack, com peso superior a 2 quilos. Ao todo, as drogas somaram 11,4 quilos, com valor de mercado estimado em mais de R$ 500 mil.

O suspeito, residente em Votuporanga/SP, permanece preso e deve responder por tráfico de drogas.

A Polícia Civil continua investigando o caso para identificar possíveis envolvidos e a rota de distribuição das drogas.