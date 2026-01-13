Secretaria é mobilizada para atender sequência de ocorrências com semáforos 

A pasta de Trânsito, Transporte e Segurança de Votuporanga precisou atuar no fim de semana para solucionar danos causados por ventos fortes e colisão de veículo.

A Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança da Prefeitura de Votuporanga agiu com rapidez em ocorrências envolvendo semáforos registradas em diferentes pontos da cidade durante o último fim de semana, garantindo a segurança de motoristas e pedestres.

Na noite de sábado (10.jan), ventos fortes entortaram o dispositivo semafórico localizado no cruzamento das avenidas Emílio Arroyo Hernandes e Nasser Marão. A equipe técnica foi acionada e realizou os reparos poucas horas depois, restabelecendo a normalidade no local.

Ainda no mesmo dia, no cruzamento das ruas Bahia e Paraíba, os ventos danificaram a parte elétrica do semáforo. Assim que a situação foi identificada, a Secretaria de Trânsito realizou os ajustes necessários, solucionando o problema ainda no mesmo período.

Já neste domingo (11), por volta das 19h30, um veículo colidiu com o semáforo no cruzamento das ruas Mato Grosso e Sergipe. Após vistoria técnica, foi constatado que o equipamento não apresenta risco de queda. O local segue monitorado e o reparo definitivo está programado para terça-feira (13).

O titular da Pasta, engenheiro Marcelo Marin Zeitune, ressaltou que a Secretaria de Trânsito mantém equipes de prontidão, inclusive aos fins de semana, para atuar em situações emergenciais: “Isso garante resposta rápida, organização do tráfego, preservação dos equipamentos públicos e, principalmente, a segurança da população.”