Atletismo: Votuporanguenses brilham na 6ª Corrida Pedestre de Estrela D’Oeste 

O destaque de Votuporanga ficou para Karina Franzin que venceu no Geral.
Começou a temporada 2026 para a equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo). Neste domingo (11.jan), os representantes da cidade das brisas suaves brilharam na 6ª Corrida Pedestre de Estrela D’Oeste/SP, com percurso de 5 km. O evento reuniu aproximadamente 300 atletas de toda a região.
A equipe votuporanguense chegou ao topo do pódio com a multicampeã Karina Franzin, que voltou a cravar o 1º lugar geral da prova. Confira abaixo outros resultados:
Categoria Feminina
- Karina Franzin – 1ª Geral
- Franciele Alves – 7ª Geral (2ª na categoria de 30/34 anos)
- Monaiza Trindade – 12ª Geral (4ª na categoria de 30/34 anos).
Categoria Masculina
- Marcelo França – 6º Geral (1º na categoria de 30/34 anos)
- Vinicius Rebouças – 12º Geral (1º na categoria de 15/24 anos)
- Cleimar Machado – 18º Geral (2º na categoria de 40/44 anos)
- Jonner Padoan – 19º Geral (1º na categoria de 35/39 anos)
- Jair Neres – 30º Geral (3º na categoria de 50/54 anos)
- Leandro Caetano – 38º Geral (5º na categoria de 45/49 anos)
- Joao Bocato – 62º Geral (7º na categoria de 45/49)
- Alexandre Favaro – 64º Geral (11º na categoria de 30/34 anos)
- Genivaldo Evangelista – 71º Geral (3º na categoria de 60/64 anos)
- Clovis Neto – 91º Geral (11º na categoria de 35/39)
- José Medalha – 110º Geral (6º na categoria de 60/64 anos)
- Jorge Macaé – 159º Geral (8º na categoria de 65+)