Após mais de um século, Vila Carvalho começa a receber pavimentação asfáltica 

Obras de R$ 1,7 milhão já estão em andamento e atendem uma reivindicação histórica dos moradores do povoado mais antigo de Votuporanga.

Uma espera de mais de 100 anos começa a chegar ao fim para os moradores da Vila Carvalho, considerada o povoado mais antigo de Votuporanga. A Prefeitura iniciou as obras de pavimentação asfáltica do bairro rural, investimento de R$ 1.734.407,26 que promete transformar a realidade de cerca de 90 famílias que convivem há décadas com poeira e lama.

Localizada a aproximadamente oito quilômetros do centro da cidade, a Vila Carvalho surgiu por volta de 1920, às margens da antiga estrada boiadeira. Desde então, a pavimentação das ruas se tornou uma das principais reivindicações da comunidade.

As obras já estão em execução e, neste momento, concentram-se na preparação do solo e na implantação de guias e sarjetas, etapas que antecedem a aplicação da camada asfáltica.

Infraestrutura foi preparada nos últimos anos

Antes do início da pavimentação, o município realizou uma série de investimentos para adequar a infraestrutura do bairro.

Entre as melhorias executadas estão a implantação da Estação Compacta de Tratamento de Esgoto (ECTE), que garantiu a coleta e o tratamento dos efluentes da comunidade, além das obras de drenagem urbana iniciadas em 2025 para evitar erosões e alagamentos.

Mais recentemente, a Saev Ambiental promoveu a substituição da rede de abastecimento de água, medida considerada fundamental para evitar futuras intervenções e cortes no asfalto após a conclusão da obra.

Projeto prevê asfalto em toda a Vila Carvalho

Além da etapa já iniciada, a Prefeitura pretende ampliar a pavimentação para outras ruas da localidade.

A Câmara Municipal aprovou recentemente a autorização para contratação de financiamento junto à Desenvolve SP, que prevê até R$ 8 milhões para novas pavimentações e obras de drenagem no município. Entre os projetos contemplados está a conclusão da pavimentação de toda a Vila Carvalho.

Segundo o prefeito Jorge Seba (PSD), a meta é estender a melhoria para todas as famílias da comunidade: “A Vila Carvalho existe há mais tempo que a própria cidade, e essas famílias esperaram mais de cem anos por essa melhoria. Nosso compromisso é levar o asfalto para toda a Vila Carvalho”, afirmou.

A secretária municipal de Planejamento Urbano, Tássia Gélio Coleta, destacou que a pavimentação é resultado de um planejamento realizado em etapas: “Antes de colocar o asfalto, era necessário preparar toda a infraestrutura. Agora chegamos à fase de execução da pavimentação, complementando o processo de urbanização e regularização da Vila Carvalho”, explicou.