Secretaria de Esportes oferece aulas gratuitas de judô para crianças 

Prática esportiva começa dia 2 de junho, no Ginásio Mario Covas, com aulas de segunda a quinta-feira; inscrições seguem até o dia 30 de maio.

A Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga informa que estão abertas as inscrições para aulas gratuitas de judô para crianças. Podem participar meninos e meninas a partir de 6 anos.

As aulas acontecerão no Ginásio de Esportes Mario Covas nos seguintes horários: às segundas e quartas, das 20h às 21h30; e às terças e quintas, das 16h às 17h30. Quem ministrará as aulas é o professor sensei faixa preta 4º Dan Walter Ocamoto.

As aulas terão início no dia 2 de junho. As inscrições poderão ser feitas até o dia 30 de maio pelo app Conecta Votuporanga ou no Ginásio de Esportes Mario Covas, que fica na Rua Sebastião de Lima Braga, nº 3010, bairro Pozzobon. O telefone para mais informações é o (17) 3421-9650.

Para efetuar a inscrição, é necessário apresentar documentos pessoais, telefone, endereço e certidão de nascimento. No caso de menores de 18 anos, a presença de um responsável é obrigatória.

O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, explicou que o judô é uma excelente oportunidade para crianças praticarem uma modalidade que promove disciplina, respeito e desenvolvimento físico: “Nosso objetivo é garantir que o esporte seja acessível a todos e que o Ginásio Mario Covas se torne um espaço de aprendizado. Convidamos todos a se inscreverem e aproveitarem essa chance de viver o esporte.”