Saev Ambiental investe em energia fotovoltaica para automatização da ETE 

Autarquia investiu R$ 58.408,00 na implantação de um Sistema de Geração de Energia Fotovoltaica Off-Grid para redução do impacto ambiental.

A Saev Ambiental implantou recentemente um Sistema de Geração de Energia Fotovoltaica Off-Grid na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) “Antônio Aparecido Polidoro”, que fica localizada na área rural de Votuporanga e é responsável pelo tratamento do esgoto coletado no município. É o primeiro empreendimento público na cidade a receber um sistema de energia limpa e renovável.

Segundo o superintendente da Saev Ambiental, Luciano Passoni, foram instalados na ETE 10 módulos fotovoltaicos com a durabilidade de 50 anos e quatro baterias de lítio que irão durar 15 anos e devem gerar, pelo menos, 8,7 mil kWh por ano. Considerando a durabilidade das baterias, a Autarquia estima uma economia de R$ 1.350.000,00, o que representa R$ 90 mil por ano.

Os principais objetivos do investimento em energia limpa são: redução nas emissões de gases de efeito estufa, vantagens econômicas e proteção do meio ambiente, combatendo desta forma o aquecimento global e as mudanças climáticas. O valor da implantação do Sistema de Geração de Energia Fotovoltaica Off-Grid na ETE foi de R$ 58.408,00, sendo recursos próprios da Autarquia.

O superintendente da Saev Ambiental explicou ainda que durante o processo de tratamento de esgoto realizado pela ETE é preciso realizar a aplicação de um antiespumante na etapa final do processo, com o objetivo de reduzir a espuma gerada do efluente lançado no curso d´água. “Antigamente essa etapa do tratamento era realizada de maneira manual, ou seja, uma equipe da Autarquia se deslocava até o local, pela manhã e à tarde, para a verificação e reabastecimento das caixas d’água que dosavam a quantidade do produto. Agora, com o Sistema de Geração de Energia Solar, o processo no Depósito de Antiespumante ficou automatizado e deve gerar uma economia no consumo do produto na faixa de 60% a 70%”, disse.

Passoni afirmou ainda que, além de impulsionar o desenvolvimento de tecnologias mais eficientes e inovadoras nos processos e serviços oferecidos pela Autarquia, a energia limpa ajuda a melhorar a qualidade do ar, reduzindo a emissão de poluentes e, consequentemente, diminuindo problemas de saúde relacionados à poluição. “Ao utilizarmos fontes renováveis e inesgotáveis, como a implantação de um sistema de energia solar, contribuímos para a sustentabilidade do planeta. Esse sistema inovador e sustentável garante o acesso à energia para as futuras gerações, preservando os recursos naturais e o meio ambiente”, destacou.

“Esse investimento da Saev Ambiental em energia limpa para, inclusive, automatizar um processo tão importante no tratamento final de esgoto na ETE, demonstra nosso compromisso com o futuro e reforça a prioridade do nosso governo em promover, incentivar e fomentar ações socioambientais e sustentáveis”, afirmou o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba.