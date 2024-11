Unifev apoia atleta do skate de Votuporanga que vai participar de Campeonato Brasileiro 

Ana Flor representará o município em competição no Rio Grande do Norte no mês de dezembro.

A atleta Ana Flor Campoli Audi, de 7 anos, vai competir na categoria Sub-16 do Campeonato Brasileiro de Street Skateboarding 2024, que será realizado de 13 a 15 de dezembro, em Natal, no Estado do Rio Grande do Norte. Sua irmã mais velha, Melissa Campoli Audi, de 10 anos, aguarda os resultados para saber se também será classificada para participar do torneio.

Para viabilizar a participação de Ana Flor, a Unifev ofereceu apoio com a destinação de passagens para ela e o seu responsável e, por meio do Núcleo de Responsabilidade Social (NRS), destinou kits de uniforme e bonés da Instituição como parte do incentivo à prática esportiva.

As skatistas de Votuporanga agradeceram. “Adoramos as camisetas e os bonés”, disse Melissa com brilho nos olhos. “É uma motivação ter um estímulo tão grandioso como esse da Unifev”, destacou.

A mãe das meninas, Flávia Audi, expressou sua gratidão. “A iniciativa da Unifev é muito importante para as meninas, principalmente para o desenvolvimento delas. É um incentivo ao esporte, ao que elas gostam de fazer. Para nós, essa ajuda foi 100% essencial, porque o financeiro foi o que pesou no momento. Se não fosse a Unifev, nós não conseguiríamos chegar até esse campeonato e permitir que ela represente a nossa cidade, o nosso estado”.

Vanessa Zeitune, coordenadora do NRS, ressaltou a relevância da ação. “A Unifev é sempre muito empenhada em levar a educação juntamente com o esporte. A responsabilidade social da Instituição é realmente abraçar e se sensibilizar com participações como essa”.

“A Unifev se orgulha em apoiar o esporte e estimular nossos jovens a irem mais longe, representando nossa cidade e nosso estado em eventos de grande visibilidade. Essa parceria entre educação e esporte é fundamental para o desenvolvimento de nossos estudantes e para o fortalecimento do nosso compromisso com a comunidade”, declarou o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon.

O diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos, também destacou a importância da ação. “A Unifev acredita que, além da educação acadêmica, é essencial apoiar as iniciativas esportivas e culturais. O esporte é uma forma poderosa de desenvolver habilidades, promover bem-estar e, claro, dar visibilidade a novos talentos, como as irmãs Ana Flor e Melissa”.

