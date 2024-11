Egresso da Unifev recebe menção honrosa no Congresso da Sociedade Brasileira de Fisiologia

Trabalho de Christopher Barsaque Garcia aborda como as mudanças hormonais na menopausa afetam o metabolismo celular.

O egresso do curso de Educação Física da Unifev, Christopher Barsaque Garcia, de 28 anos, tem se destacado na área acadêmica e científica, alcançando conquistas significativas logo após a graduação. Formado em 2021, Garcia ingressou no mestrado do Programa de Ciências Fisiológicas na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), onde desenvolveu uma pesquisa inovadora na área de metabolismo mitocondrial, com foco em mulheres na menopausa.

Recentemente, o egresso teve seu trabalho explanado no Congresso Anual da Sociedade Brasileira de Fisiologia (SBFis), um dos mais prestigiados eventos científicos da área. A pesquisa foi altamente reconhecida, recebendo a Menção Honrosa, um prêmio que celebra a relevância e qualidade dos estudos apresentados. O trabalho aborda como as mudanças hormonais na menopausa afetam o metabolismo celular, um tema de grande importância para a compreensão do envelhecimento e da saúde das mulheres.

Com a conclusão do mestrado, o ex-aluno da Unifev segue avançando em sua carreira científica, agora com o desafio de dar continuidade às suas pesquisas, que podem contribuir para avanços importantes no entendimento das condições fisiológicas da mulher na menopausa.

“Minha formação na Unifev foi fundamental para a base do meu desenvolvimento acadêmico. Durante a graduação, aprendi não só a teoria, mas também a importância da pesquisa e do olhar crítico sobre os fenômenos biológicos”, compartilhou ele, destacando o impacto do Centro Universitário de Votuporanga em sua trajetória.

“A nossa Instituição se orgulha de mais uma vez ver um de seus egressos se destacando no cenário acadêmico e científico, reforçando o nosso compromisso com a formação de profissionais qualificados e com a promoção de pesquisas relevantes para a sociedade”, finalizou o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon.