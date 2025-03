Secretária de Assistência Social e Presidente do Fundo Social agradecem servidores por conquista em premiação nacional

Equipes receberam Certificado de Honra ao Mérito em reconhecimento ao trabalho de políticas públicas no município.

Reconhecendo o trabalho de políticas públicas desempenhado com profissionalismo, ética e dedicação pelos servidores da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social de Votuporanga, o qual fez com que o prefeito Jorge Seba, fosse o único a receber premiação nacional, junto a outras 27 secretarias de Assistência Social, todas estaduais, em honraria do Ministério do Desenvolvimento Social e Assistência Social, a secretária da Pasta, Meire Regina de Azevedo visitou todas as unidades para agradecer suas equipes.

Na manhã desta quinta-feira (13.mar), Meire e Rose estiveram presentes no Centro Dia Idoso (CDI) “José Jacob Lopes” e também no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da região Sul agradecendo os trabalhadores. Na ocasião, os servidores receberam um Certificado de Honra ao Mérito pelos serviços prestados, reconhecendo o comprometimento pelo trabalho humanizado em prol da população e que a colaboração de cada um foi essencial na conquista da premiação “Comenda de Honra ao Mérito”, promovida pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) no mês passado em Brasília.

“Essa conquista é fruto do trabalho árduo e da dedicação de cada servidor da Assistência Social de Votuporanga. É um reconhecimento que nos enche de orgulho e nos motiva a continuar trabalhando com ainda mais afinco para garantir que todos os cidadãos tenham acesso aos serviços e programas que necessitam”, parabeniza Rose Seba.

Meire Azevedo também estende os cumprimentos à sua equipe. “Agradecemos imensamente a cada servidor por sua dedicação e profissionalismo. A comenda do FNAS é um reconhecimento do trabalho de excelência que eles realizam diariamente, me sinto honrada em fazer parte desse momento da Assistência Social e poder contar com cada colaborador que faz parte desta equipe.”