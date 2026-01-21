Secretaria da Saúde reforça combate à Dengue e alerta para prevenção 

Prefeitura apresenta balanço das ações de 2025 e define estratégias para 2026.

A Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria da Saúde, apresentou o balanço das ações desenvolvidas em 2025 e o plano de enfrentamento da Dengue e outras arboviroses para 2026. As informações foram discutidas durante reunião do Comitê Municipal de Arboviroses, que reuniu equipes da Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental e representantes da Saúde.

Em 2025, o município registrou cerca de 11 mil casos de Dengue e quatro óbitos. O cenário foi influenciado pela circulação do sorotipo DENV-3, após um ano anterior marcado por epidemia expressiva, somada ao aumento de casos de Covid-19.

Vale ressaltar que a vacina contra a Dengue segue disponível para o público de 10 a 14 anos nas unidades de saúde do município, porém a adesão ainda está abaixo do esperado, conforme avaliação técnica da Secretaria da Saúde. A orientação é para que pais e responsáveis procurem as unidades de saúde e garantam a imunização das crianças e adolescentes dentro da faixa etária indicada.

De acordo com a Vigilância Ambiental, Votuporanga conta atualmente com mais de 61 mil imóveis e está em processo de ampliação para seis áreas de monitoramento, em razão do crescimento urbano. As ações de combate ao mosquito seguem de forma contínua, com nebulizações, mutirões, bloqueios de criadouros e campanhas educativas em diferentes regiões da cidade.

A secretária da Saúde, Ivonete Félix, reforça que o foco neste momento é a prevenção e a mobilização coletiva. “Estamos trabalhando de forma permanente no combate ao Aedes aegypti, mas é fundamental que a população participe ativamente. A prevenção começa dentro de casa, com a eliminação de criadouros e a atenção aos quintais e recipientes que acumulam água. Esse cuidado faz toda a diferença para evitar novos surtos”, aponta.

A Secretaria da Saúde reforça que o período atual é estratégico para intensificar as ações preventivas e evitar o retorno de epidemias que impactaram anos anteriores, protegendo a saúde da população e fortalecendo a vigilância em todo o município.