DIG de Votuporanga apreende drogas, arma e munições enterradas em Parisi 

Na ação, os policiais civis localizaram cerca de 25 kg de cocaína, dry ice (maconha gourmet), além de uma pistola de calibre 380 e cerca de 110 munições para diversos calibres. A droga apreendida é avaliada em R$ 1,2 milhões.

Policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga/SP apreenderam, na última quinta-feira (15.jan), uma grande quantidade de droga, uma pistola de calibre 380, munições, apetrechos e um kit Roni – utilizado para transformar uma pistola em uma arma de cano longo, proporcionando maior estabilidade e precisão nos disparos.

De acordo com o apurado, agentes da DISE investigavam suspeitos pelos crimes de homicídio, roubos e tráfico de drogas, quando receberam denúncias de que em uma área de mata, em meio a uma plantação de cana-de-açúcar, estaria enterrada grande quantidade de drogas e armas.

As diligências revelaram o local e na área de mata foi localizado um tambor enterrado, sendo localizado em seu interior cerca de 25 kg de cocaína pura em forma de tijolos prensados, cerca de 650g de dry ice (maconha gourmet, com alto teor de THC e supervalorizada no mercado) em 7 tabletes, apetrechos para o embalo de drogas, uma arma de fogo no calibre 380, devidamente municiada, um kit Rone e cerca de 110 munições para os calibres .380, .9mm, .40 e .38.

De acordo com a DIG, os objetos e as drogas foram apreendidos foram remetidos à perícia. A droga está avaliada em aproximadamente R$ 1.250.000,00.

Ainda segundo a Delegacia Especializada, as investigações continuam para identificar o proprietário, bem como para descobrir se foram usados em algum crime cometido em Votuporanga e região.