Secretaria da Saúde oferece ampla rede de serviços à população de Votuporanga 

Rede municipal reúne unidades de saúde, serviços especializados, atendimento de urgência e emergência, assistência farmacêutica e ações de prevenção.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, coordena uma ampla rede de serviços voltados à promoção, prevenção e cuidado com a saúde da população. A estrutura reúne unidades de atenção básica, serviços especializados, atendimento de urgência e emergência, assistência farmacêutica e ações de prevenção e acompanhamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

As Unidades Básicas de Saúde e Consultórios Municipais são importantes portas de entrada para o sistema, oferecendo consultas, vacinação, procedimentos, acompanhamentos e orientações. A rede também conta com serviços especializados, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), CAPS Álcool e Drogas, CAPS Infantil, Serviço de Atendimento Especializado (SAE), Policlínica Municipal e outros equipamentos.

Na área de urgência e emergência, a população conta com a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Pronto Atendimento “Fortunata Germana Pozzobon”, que funcionam 24 horas e integram a rede municipal de saúde. A rede também conta com parceria com a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga na gestão e execução de serviços, contribuindo para ampliar e fortalecer a estrutura oferecida à população. A instituição oferece atendimento pelo SUS e serviços de maior complexidade, sendo referência em atendimentos de alta complexidade para Votuporanga e municípios da região.

A Secretaria da Saúde também atua na assistência farmacêutica, com a disponibilização de medicamentos previstos na rede municipal. Além da assistência direta, a Pasta desenvolve ações permanentes de prevenção e promoção da saúde, incluindo campanhas de vacinação, iniciativas de combate à Dengue e outras arboviroses, prevenção às infecções sexualmente transmissíveis e atividades de orientação. No combate à Dengue, são realizadas ações de prevenção e enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti, além da divulgação de orientações sobre sintomas e a importância de procurar atendimento.

Como parte das ações de transparência e acesso à informação, a Secretaria disponibiliza a relação dos médicos que atendem na rede municipal, permitindo consultar os profissionais que atuam nas diferentes unidades e serviços. Também estão disponíveis informações sobre endereços, telefones e horários de funcionamento das unidades, facilitando o acesso da população aos serviços.

A rede municipal dispõe ainda de diferentes canais de atendimento e orientação, incluindo os serviços da Secretaria da Saúde, Vigilância Sanitária e Ouvidoria. Essas estruturas permitem que os moradores busquem informações, orientações e encaminhamentos relacionados aos serviços municipais de saúde.

Com uma rede diversificada e integrada, a Secretaria Municipal da Saúde atua no planejamento e execução das políticas municipais de saúde, articulando serviços e parceiros para ampliar o acesso da população ao atendimento e fortalecer as ações do SUS no Município.

A Secretaria Municipal da Saúde está localizada na Avenida Sebastião Vaz de Oliveira, nº 480 (Jardim Baldissera), com atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. O telefone é (17) 3405-9787. Mais informações podem ser consultadas no site oficial da Prefeitura de Votuporanga, na seção “Secretaria da Saúde”, através do https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/secretarias/32/secretaria-da-saude