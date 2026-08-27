63ª EXPO Rio Preto supera expectativas com recorde de mais de R$ 70,3 milhões em negócios e mais de 200 mil visitantes

Volume financeiro cresce mais de 80% em relação a 2025; consolidada como polo de alta genética e entretenimento, feira atinge 72% de aprovação popular no Noroeste Paulista.

A 63ª EXPO Rio Preto encerrou sua programação oficial consagrada pelo público e pelo setor produtivo. Guiada pelo tema “A EXPO é nossa. O Agro é de todos”, a edição de 2026 alcançou a marca histórica de R$ 70,3 milhões em negócios gerados — um expressivo aumento de 82,61% em comparação a 2025 (R$ 38,5 milhões).

Com relação ao número de visitantes, 202.445 mil pessoas passaram pelo Recinto de Exposições Alberto Berteli Lucatto nos 16 dias de feira, distribuídos entre a Etapa Corte (1º a 9 de agosto) e a Etapa Leite (12 a 16 de agosto), registrando uma alta de 97,4% no público frente ao ano anterior.

Os dados foram consolidados pela organização da feira a partir de levantamentos junto aos expositores e de pesquisa conduzida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

“Conseguimos superar nossas expectativas iniciais, que previam um crescimento entre 20% e 30%. Nossos esforços mostraram que fomos além do que projetamos”, comemorou o prefeito de São José do Rio Preto, Coronel Fábio Candido. “Ano a ano, a EXPO coloca nossa cidade na rota estratégica do agronegócio e na geração de grandes oportunidades para o setor. Rio Preto avança no agro com planejamento e liderança, com papel fundamental da secretária Carina Ayres.”, enfatizou o prefeito.

“O recorde de público demonstra a força dessa nova proposta da EXPO Rio Preto. A feira vem se tornando uma grande porta de entrada para o mundo do agro, permitindo que todos conheçam mais de perto este mundo, ao mesmo tempo em que encontram oportunidades de entretenimento e negócios”, completou a secretária municipal de Agricultura, Carina Ayres.

Realizada pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, a 63ª EXPO Rio Preto foi apresentada pelo Sistema FAESP/SENAR-SP e contou com correalização da Gaetan Shows e Eventos.

Durante o período de 16 dias de evento, foram mais de três mil animais entre bovinos, equinos, ovinos e as espécies de mini-animais da Fazendinha do Tio Claudinho, além de 104 expositores, diferentes opções para alimentação com foodtrucks e dois restaurante, espaço dedicado às crianças e área de descanso para o público. Além de muito entretenimento, a 63ª EXPO Rio Preto também contou com palestras técnicas (InterTechs Agro), espaço para pequeno e médio empreendedor com a participação das caravanas do

Sistema FAESP/SENAR-SP, o Espaço Origens promovido pelo Sebrae, leilões, cursos para população e muito mais.

Os números mostram que a 63ª EXPO Rio Preto se consolida como uma das mais importantes o setor agropecuário do Noroeste Paulista, criando um ecossistema de conexões, negócios e experiências que uniu o campo, a cidade e as famílias de Rio Preto e região. Confira, abaixo, os principais resultados da 63ª EXPO Rio Preto:

Negócios gerados: R$ 70.380.223,97

Visitantes: 202.445

Empregos indiretos: 2.243

Empresas expositoras: 104

Empresas contratadas: 63

Associações parceiras: 12

Operações na Praça de Alimentação: 40

Animais no recinto: 3119

Tratadores de animais: 257

Inscrições para InterTechs Agro: 1600

Animais de alta qualidade genética

Durante a feira, o Parque de Exposições Alberto Berteli Lucatto abrigou 3119 animais que deram um show à parte na 63ª EXPO Rio Preto. A presença das raças bovinas, equinas, ovinas e os mini-animais da Fazendinha do Tio Claudinho chamaram a atenção dos frequentadores da feira. Foram 11 raças bovinas (Nelore, Nelore Padrão, Nelore Pelagem ou Pintado, Tabapuã, Guzerá, Gir, Gir Dupla Aptidão, Girolando, Simental, Sindi e Santa Gertrudiz), equinos da raça Mangalarga e ovinos das raças Dorper, Suffolk e Santa Inês.

Dentro da pista, a pecuária foi novamente uma das grandes protagonistas. A 63ª EXPO Rio Preto chamou a atenção pela qualidade genética dos exemplares apresentados e julgados. Mais uma vez, o evento foi sede da Etapa Ouro do Ranking Nacional Nelore, atraindo novamente olhares dos principais produtores da raça.

Segundo a secretária de Agricultura e Abastecimento, Carina Ayres, a por uma questão de bem-estar e acomodação dos animais, o número de exemplares foi levemente reduzido, mas sem prejudicar a excelência do evento. “O cuidado com o manejo e a acomodação adequada dos animais vem em primeiro lugar. Fizemos uma redução sutil no número de cabeças justamente para assegurar mais espaço e qualidade de estadia, sem que isso

impactasse em nada o nível técnico e o brilho do evento”, explicou. “Já estamos preparando, para 2027 novos pavilhões que ampliarão a capacidade de atendimento para animais, pecuarista e tratadores”, mencionou Carina.

“A presença de animais de altíssimo padrão genético mostra a dimensão que a EXPO Rio Preto alcançou dentro da pecuária nacional. Nossa pista é considerada uma das mais pesadas do país e valoriza o trabalho dos produtores e a visibilidade dos animais. Tudo isso coloca Rio Preto em posição de destaque quando o assunto é genética animal”, destacou a secretária.

EXPO Rio Preto tem aprovação do público em mais de 70%

Com uma grade de shows de duplas e cantores reconhecidos no cenário nacional, artistas locais e atrações recreativas infantis, o entretenimento fez do Recinto de Exposições Alberto Berteli Lucato um espaço de lazer durante os dias de feira. Ainda, restaurantes e praças de alimentação distribuídas pelo recinto completaram a experiência com diferentes opções de cardápio.

Em pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo a grade de programação da 63ª EXPO Rio Preto superou as expectativas de 72% dos entrevistados. A pesquisa mostrou que o principal motivo de visita à EXPO Rio Preto foram a grade de entretenimento (27%), alimentação (21%) e julgamento dos animais (19%).

“A força da EXPO também pode ser medida pela possibilidade de negócios que ela proporciona. É uma feira que movimenta o agronegócio e, ao mesmo tempo, gera reflexos positivos em toda a economia do município”, notou o prefeito Fábio Candido.