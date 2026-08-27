Artilheiro, Flaco López elogia jogo inteligente do Palmeiras e celebra vantagem sobre o Santos 

Atacante argentino também destacou a partida do conterrâneo Giay, responsável pela assistência para o terceiro tento alviverde: “Se esforça muito.”

Autor de dois dos três gols da vitória do Palmeiras sobre o Santos, Flaco López celebrou a vantagem conquistada pelo clube alviverde nesta quarta-feira, no Nubank Parque, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O atacante argentino, que abriu o placar, elogiou o desempenho de seu time em campo, que só melhorou após o primeiro gol. Os trinta minutos iniciais, de poucas chances para ambas as equipes, foi deixado para trás. Ganhou espaço um Palmeiras propositivo — e que poderia ter saído de campo com um resultado ainda mais elástico.

“Tentamos fazer tudo perfeito, mas não conseguimos. Faz parte. O importante é que abrimos uma boa vantagem, fizemos um jogo inteligente. Ainda tem o jogo na casa deles, mas acho que abrimos uma boa vantagem para defender lá”, afirmou.

Ao menos três grandes chances foram perdidas pelos donos da casa. Uma delas foi pelo conterrâneo de Flaco, Giay, que no início do segundo tempo desperdiçou uma bola entregue por Gabriel Barbosa e, frente a frente com Brazão, chutou para fora.

Mesmo assim, Giay foi elogiado pelo companheiro. Foi o lateral quem deu a assistência para o segundo gol de Flaco López no jogo: “Giay se esforça muito, jogando incrível, feliz por ele, por ajudar ele. A gente sempre brinca. Feliz pelo jogo de hoje. Pelos dois gols. Estamos encontrando o jogo que a gente quer e isso é o mais importante”, concluiu.

Com o resultado, o Palmeiras enfrenta a equipe santista na Vila Belmiro, na próxima quarta-feira, podendo ser derrotado por até dois gols de diferença. Antes disso, porém, vai até Mirassol neste domingo (30), às 18h30, para enfrentar o time da cidade pelo Campeonato Brasileiro.