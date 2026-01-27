Votuporanga conquista 3º lugar no Campeonato Estadual Individual de Bocha 

Resultado foi dividido entre atleta da cidade-sede e competidor de Jaú em competição com cerca de 90 participantes.

Votuporanga foi palco, no último fim de semana, do Campeonato Estadual Individual de Bocha, competição que reuniu atletas de diversas cidades do Estado. O evento foi realizado pela equipe de Bocha de Votuporanga, com apoio da Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria de Esportes e Lazer.

No sábado (24.jan), os confrontos foram disputados nas canchas do Centro Municipal de Educação Esportiva “Mario Covas” e do Assary Clube de Campo. Já no domingo (25), data da final, as partidas foram realizadas exclusivamente no “Mario Covas”.

O título ficou com Diego, da cidade de Jaú/SP, que apresentou alto nível técnico ao longo de toda a competição. O vice-campeonato foi conquistado por Alexandre, de Campinas/SP, enquanto a terceira colocação foi dividida entre Ordalino, de Votuporanga, e Teco, de Jaú, levando o nome da cidade-sede ao pódio.

Ao longo dos dois dias de disputa, foram realizadas 153 partidas, sendo 110 jogos no sábado, válidos pela fase de grupos, e 43 confrontos eliminatórios no domingo.

Com participação estimada de aproximadamente 90 atletas, a competição teve como proposta incentivar a prática da Bocha e contribuir para a preparação dos competidores para disputas de maior porte, como os Jogos Regionais, os Jogos da Melhor Idade (JOMI) e os Jogos Abertos.

Para o secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, o campeonato reforçou o papel de Votuporanga como referência na organização de grandes eventos esportivos e no fortalecimento do intercâmbio entre municípios: “Competições desse porte movimentam atletas, equipes e visitantes, além de valorizar a tradição da Bocha na cidade”, afirmou.