CAV enfrenta o Monte Azul fora de casa pelo Paulistão A2 

O duelo da Pantera Alvinegra e o clube que tem SAF comandada por grupo ligado a Neymar ocorre nesta quarta-feira (28), às 15h, no Estádio Otacília Patrício Arroyo, em Monte Azul Paulista.
Jorge Honorio
O Clube Atlético Votuporanguense encerrou na manhã desta terça-feira (27.jan) a preparação para o duelo contra o Monte Azul, nesta quarta-feira (28), às 15h, no Estádio Otacília Patrício Arroyo, em Monte Azul Paulista/SP, em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A2 de 2026.
O Votuporanguense, que vem apresentando um futebol considerado burocrático nas últimas rodadas, principalmente do meio para frente, sendo uma equipe de extremos: tem a melhor defesa da competição, mas também o pior ataque.
Em números práticos, o CAV sofreu apenas um gol, justamente na derrota para o Ituano, na segunda rodada. O adversário, inclusive, é apontado como um dos favoritos ao acesso à elite do futebol paulista.
Do outro lado da balança, o desempenho ofensivo preocupa. O Votuporanguense marcou apenas dois gols nas cinco partidas disputadas até agora, o que o coloca como o segundo pior ataque da competição, à frente apenas do São Bento, lanterna do torneio, que balançou as redes apenas uma vez.
Com pretensões de chegar ao mata-mata e brigar pelo acesso, o Votuporanguense sabe que precisa corrigir esse desequilíbrio entre defesa sólida e baixa produção no ataque para deslanchar na competição.
De olho no Monte Azul, clube que tem SAF (Sociedade Anônima de Futebol) comandada por grupo ligado a nomes como Neymar e Emerson Sheik, o treinador Paulo Roberto Santos ainda não contará com o atacante Marcos Nunes, que segue no Departamento Médico do Votuporanguense. Por outro lado, o atacante Jackson Oliveira, que disputou a Copinha 2026 pelo CAV, foi relacionado e estará à disposição como ferramenta para municiar o ataque da Pantera Alvinegra.
O Votuporanguense não tem suspensos por cartões, apesar de vários pendurados, como é o caso de Victor Feitosa (2), Alison (2), Matheusão (2) e Watson (2); já Kauan (1) e Caio Mancha foram advertidos apenas com um cartão amarelo nas primeiras cinco rodadas do estadual.
O CAV vem de empate sem gols na Arena Plínio Marin, contra o Linense. O resultado manteve o Votuporanguense dentro do G-8 na 6ª colocação com 8 pontos conquistados. Já o Monte Azul, que vive uma aparente turbulência fora de campo, com o técnico Josué Gamma saindo do comando do clube e ficando uma semana fora, por supostas ‘divergências de ideais’ com a diretoria, aparece justamente na 5ª posição da tabela com os mesmos 8 pontos somados. A equipe vem de empate por 1 a 1 com o São José, fora de casa.
Retrospecto
No retrospecto recente entre os dois clubes, o Monte Azul levou a melhor na decisão da Copa Paulista de 2024, colocando ‘água no chopp’ alvinegro que vivia um ano mágico, incluindo a conquista do Paulistão A3 no começo da temporada.
Na oportunidade, depois de perder a partida de ida por 1 a 0 na Toca da Pantera, o Azulão venceu no tempo normal pelo mesmo placar, com gol de Vitinho no primeiro tempo, no Maião, em Mirassol [devido a irregularidades no gramado do Estádio Otacília Patrício Arroyo]. Já na disputa de pênaltis, enquanto o CAV errou duas, o Monte Azul desperdiçou apenas uma, faturando a taça e o acesso à Série D do Brasileirão.
Arbitragem
Para o duelo entre Monte Azul x CAV à Federação Paulista de Futebol (FPF) escalou o árbitro Salim Fende Chavez (41 anos), que será auxiliado por Robson Ferreira Oliveira e Juliana Vicentin Esteves; já Michel de Camargo atuará como quarto árbitro e Celso Barbosa de Oliveira será o analista de vídeo.
Próximo compromisso
Na sétima rodada do Paulistão A2, o CAV vai enfrentar o Grêmio Prudente no próximo sábado (31), às 18h, na Arena Plínio Marin.