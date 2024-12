Jorge Seba, vice e vereadores são diplomados em Votuporanga 

Solenidade ocorreu no Plenário ‘Dr. Octávio Viscardi’, na Câmara Municipal, nesta quarta-feira (18). Cerimônia representa a confirmação da regularidade das candidaturas.

O prefeito Jorge Seba (PSD), o vice-prefeito Luiz Torrinha (PL) e 15 vereadores foram diplomados em solenidade realizada com casa cheia no Plenário ‘Dr. Octávio Viscardi’, na Câmara Municipal de Votuporanga/SP, nesta quarta-feira (18.dez). Isso significa que eles estão autorizados pela Justiça Eleitoral a tomar posse dos cargos no dia 1º de janeiro de 2025, às 16h30.

Na presença da juíza da 147ª Zona Eleitoral de Votuporanga, Gislaine de Brito Faleiros Vendramini, e do diretor do Cartório Eleitoral de Votuporanga, Robson Oliveira, a solenidade também diplomou os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos nas cidades de Álvares Florence/SP, Parisi/SP e Valentim Gentil/SP.

O ato, abrilhantado pela participação da banda da Polícia Militar, que executou o Hino Nacional brasileiro e outras músicas enquanto a cerimônia transcorria, foi prestigiado por autoridades civis e militares de Votuporanga e região, além de contar com a presença de familiares e amigos dos eleitos.

Em sua fala, Vendramini citou Rui Barbosa, ao pedir para que os diplomados naquela oportunidade honrem seus respectivos cargos para os quais foram eleitos e busquem sempre o bem comum da população: “Rui Barbosa, jurista e estadista, disse: a política não deve ser a arte de enganar, mas a ciência de servir. Cuidem dos espaços públicos, da educação, da economia e especialmente da população, buscando sempre o bem comum e a Justiça. Em nome do Poder Judiciário parabenizo todos os eleitos que representam o Poder Executivo e Legislativo. A união entre os três poderes é prevista na nossa Constituição é garantia para que tudo funcione melhor. Que as vossas gestões sejam exemplo de dedicação e transformação para os nossos municípios.”

A solenidade também foi acompanhada pelo promotor eleitoral Marcus Vinicius Seabra, que, em seu discurso, afirmando que as eleições deste ano transcorreram com educação e inteligência, de forma que a Justiça Eleitoral não teve que intervir: “Ao mesmo tempo em que lhes parabenizamos pela vitória nas eleições, lembramos que é uma grande responsabilidade para o ocupante do cargo público. Ele está lá para servir, ser servo da população, da coletividade e do bem-estar de todos. Que isso não sejam meras e bonitas palavras no discurso, mas sim um ideal dos senhores no dia a dia, seja no Executivo ou no Legislativo. Passada a euforia das eleições, as emoções do momento, é hora de dobrarmos as mangas e começar a trabalhar para a população e alavancar o progresso das nossas cidades”, projetou o promotor.

Jorge Seba é diplomado para o 2º mandato à frente da Prefeitura de Votuporanga

O atual prefeito de Votuporanga, Jorge Seba (PSD), reeleito no último pleito de outubro, foi diplomado para seu 2º mandato à frente da Prefeitura. A única diferença para o primeiro mandato é a configuração do vice, uma vez que, sai Cabo Valter (MDB) e entre Luiz Torrinha (PL).

Contudo, na oportunidade, Jorge Seba fez questão de agradecer o seu atual vice-prefeito, Cabo Valter (MDB).

Vale ressaltar que o secretariado municipal para a gestão 2025-2028 será anunciado durante evento que será realizado nesta realizado nesta sexta-feira (20), às 8h30, no Parque da Cultura (Cinema Cultural).

Vereadores eleitos e reeleitos são diplomados

Além do Poder Executivo, os 15 vereadores que irão compor a Câmara Municipal de Votuporanga a partir de 1º de janeiro, foram diplomados. Sete deles já fazem parte da atual legislatura e foram reeleitos, enquanto os outros oito, irão renovar a Casa de Leis: Confira a lista abaixo:

Emerson Pereira (PSD) – 1.641 votos – reeleito

Chandelly Protetor (Republicanos) – 1.346 votos – reeleito

Cabo Renato Abdala (PRD) – 1.180 votos – reeleito

Sargento Marcos Moreno (PL) – 1.172 votos – eleito

Débora Câmara Romani (PL) – 1.143 votos – eleita

Dr. Leandro (PSD) – 1.133 votos – eleito

Osmair Ferrari (PL) – 995 votos – reeleito

Carlim Despachante (Republicanos) – 983 votos – eleito

Serginho da Farmácia (PP) – 878 votos – reeleito

Marcão Braz (PP) – 835 votos – eleito

Natielle Gama (Podemos) – 830 votos – eleita

Daniel David (MDB) – 818 votos – reeleito

Nilton Santiago (MDB) – 773 votos – reeleito

Wartão (União) – 680 votos – eleito

No total, nas eleições de 2024, as 15 cadeiras foram disputadas por 198 candidatos, sendo 66 mulheres e 132 homens.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3