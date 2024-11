Secretaria da Cultura e Turismo abre inscrições para curso gratuito de Charcutaria

Aulas serão realizadas em janeiro de 2025 no Sindicato Rural de Votuporanga; vagas limitadas.

Estamos na reta final de 2024 e quem deseja iniciar o próximo ano com uma ótima oportunidade, tanto para o mercado profissional quanto para conhecimento próprio e familiar, deve aproveitar as inscrições abertas do curso gratuito de “Charcutaria”. E quem não conhece o assunto é mais uma razão para realizar a capacitação, que ocorrerá no Centro de Eventos do Sindicato Rural de Votuporanga, localizado na Avenida Nasser Marão nº 3.887, de 13 a 16 de janeiro, das 8h às 17h e com inscrições limitadas enquanto houver vagas disponíveis, através do link: https://linktr.ee/turismovotu .

O objetivo da qualificação, destinada a maiores de 18 anos, é a realização do processamento agroindustrial da carne através de técnicas que permitem o controle e padronização dos produtos conforme critérios estabelecidos. O curso é uma parceria entre a Secretaria Municipal da Cultura e Turismo com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Sindicato Rural de Votuporanga e Conselho Municipal de Turismo de Votuporanga (Comtur).

Serão ministradas aulas teóricas e práticas através de técnicas e aprendizados relacionados ao tema, como por exemplo: conhecimento da matéria-prima, temperos e condimentos, processos de produção, análises microbiológicas, prevenção de acidentes no trabalho, proteção ambiental entre outras abordagens.

A secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva, enfatiza o quão é importante a população aproveitar sempre as capacitações oferecidas gratuitamente pela Prefeitura, assim como esse de processamento de carnes. “Assim como outras pastas municipais, a nossa Secretaria também está sempre oportunizando cursos sem custo algum à população com o intuito de aprimoramento e, às vezes, até mesmo mostrar para as pessoas áreas que elas não têm conhecimento, onde despertam interesse, inscrevem-se e a partir de uma simples curiosidade descobrem uma ótima oportunidade e fazem disso um diferencial na sua vida. E um aspecto muito bacana também dos cursos é que na maioria das vezes são promovidos com o apoio de parceiros como Sindicatos, Conselhos Municipais, Secretarias Estaduais, entre outros o que nivela ainda mais o aprendizado e reforçando o currículo”.

Dúvidas podem ser obtidas na Secretaria da Cultura e Turismo pelo telefone (17) 3405-9670. E para mais informações sobre novos cursos gratuitos baixe o aplicativo “Conecta Votuporanga”, disponível para Android e iOS, clicando no link https://conectavotuporanga.govdigital.app/download e siga também nossas redes @prefvotuporanga.

