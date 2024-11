Polícia Militar prende suspeito de furto em Nhandeara 

Documentos e cartões bancários foram restituídos aos proprietários.

Um homem suspeito de furto foi preso pela Polícia Militar no início da noite desta segunda-feira (25.nov), em Nhandeara/SP.

De acordo com os registros policiais, após ciência de que o indivíduo seria o possível autor de um furto de documentos e um cartão de crédito do interior de um veículo, e que estaria tentando utilizar o cartão em um estabelecimento comercial, as equipes da Polícia Militar direcionaram o patrulhamento e abordaram o suspeito pela Rua Dr. Aderbal Vilalva Ribeiro.

Em seguida, durante busca pessoal foram localizados em uma bolsa os documentos pessoais, bem como o cartão de crédito, em nome de outras pessoas. Questionado sobre a procedência, o suspeito afirmou ter encontrado os objetos no chão e negou o furto.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Votuporanga/SP, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça. Os documentos e cartões foram devolvidos aos proprietários.

