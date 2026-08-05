SEBRAE valoriza micros e pequenos empresários com o Espaço Origens na 63° EXPO Rio Preto

Iniciativa do SEBRAE na EXPO Rio Preto 2026 destaca a agricultura familiar e valoriza cerca de 20 micros e pequenos empreendedores regionais com produtos artesanais.

Durante a 63° Expo Rio Preto, o SEBRAE marca presença com o espaço Origens, área destinada a valorizar a agricultura familiar, voltada para produtores da região. Com cerca de 20 micro e pequenos empreendedores, o espaço fica localizado logo na entrada do Recinto de Exposições Alberto Berteli Lucatto.

Segundo o consultor de agronegócio do SEBRAE, Guilherme Tresso, a ideia é valorizar a agricultura familiar voltada para produtores da região. “O espaço Origens foi pensado para evidenciar produtos que remetem às tradições e às culturas da nossa região e dar palco a micro e pequenos produtores e empresários, artesãos”, explicou o consultor.

Nos estandes serão vendidos uma variedade de produtos, como queijos, cachaças, licores, geleias, compotas, biscoitos, bolachas e chocolates artesanais.

As empresas selecionadas passam por um processo de atuação dentro do SEBRAE-SP para estarem presentes no espaço. “As empresas interessadas participam de uma pré-seleção, onde serão analisados, histórico atuação dentro do SEBRAE, nível de maturidade delas e coerência dos produtos e serviços com o perfil da feira. Essa seleção é necessária para qualificar o público participante e manter a identidade do espaço”, comentou Tresso.

O funcionamento do Espaço Origens acompanhará os horários estabelecidos pela programação oficial da 63ª EXPO Rio Preto: de domingo a quarta, das 10h às 20h; quinta a sábado, das 10 às 22h.

Sobre a 63ª EXPO Rio Preto

Realizada pela Prefeitura de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, e apresentada pela FAESP/SENAR-SP, a 63ª EXPO Rio Preto acontece de 1º a 16 de agosto. A edição de 2026 tem como correalizadora a Gaetan Shows e Eventos.

Durante todo o período, serão realizados julgamentos de gado, leilões, exposições de raças equinas e bovinas e os encontros técnicos da InterTechs Agro.

As atividades da exposição contam com entrada e estacionamento gratuitos para o público geral. Vale lembrar que, aos domingos, o transporte público de São José do Rio Preto conta com tarifa zero, facilitando ainda mais a locomoção dos visitantes até o recinto.