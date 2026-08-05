GCM é preso após matar homem no centro de Araçatuba; disputa por terreno teria motivado o crime 

Crime ocorreu na Praça Rui Barbosa, na manhã desta terça-feira (4); GCM de 60 anos foi autuado em flagrante e passará por audiência de custódia.

A disputa por um terreno teria sido a motivação para o homicídio de José Roberto Nunes, de 55 anos, na manhã desta terça-feira (4.ago), na Praça Rui Barbosa, no Centro de Araçatuba/SP. O autor dos disparos, um guarda civil municipal (GCM), de 60 anos, que estava de folga, foi preso em flagrante, após se apresentar à Central de Polícia Judiciária (CPJ). Ele alega legítima defesa.

A vítima era filho da madrasta do guarda e o desentendimento familiar pela propriedade teria motivado o ataque. Conforme o que foi apurado pela reportagem, o GCM disse que vinha sendo ameaçado pela vítima e alegou que, no momento do ataque, José Roberto Nunes teria feito menção de sacar uma arma, por isso fez dois disparos contra ele.

O crime ocorreu ao lado da agência do Banco do Brasil, na região central da cidade. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada à Santa Casa de Araçatuba, mas deu entrada na unidade hospitalar já sem vida.

O GCM está sendo ouvido pelo delegado plantonista e permanecerá na carceragem durante a noite. Na manhã desta quarta-feira (5), será apresentado em audiência de custódia, quando a Justiça decidirá se ele responderá ao processo preso ou em liberdade.

O local do crime foi preservado para o trabalho da Polícia Científica, enquanto equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil atenderam a ocorrência.

A arma utilizada pelo GCM foi apreendida e o caso segue sob investigação para apurar todos os detalhes da dinâmica dos fatos.

*Com informações do th+ sbt