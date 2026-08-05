PF apreende armas em Rio Preto durante operação contra garimpo ilegal e lavagem de dinheiro 

São investigados os crimes de desmatamento, garimpagem ilegal, usurpação de bens da União e associação criminosa e, nesta etapa, de lavagem de dinheiro, nos estados de Rondônia, Mato Grosso e São Paulo.

A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca nesta terça-feira (4.ago), em São José do Rio Preto/SP, dentro da segunda fase de uma operação contra crimes ambientais e lavagem de dinheiro em terra indígena em Rondônia.

O alvo da operação foi localizado na cidade e no cumprimento do mandado de busca na residência, foram apreendidas diversas armas e munições. O material foi apreendido para as deliberações cabíveis, tendo em vista que o alvo da operação é CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador). O indivíduo usará tornozeleira eletrônica, conforme determinação judicial.

Ao todo, policiais federais cumpriram 22 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rondônia e Mato Grosso. A Justiça Federal determinou o monitoramento eletrônico de 17 investigados e o sequestro de bens que pode chegar a R$ 11,3 milhões, valor correspondente ao dano ambiental estimado.

De acordo com as investigações, a organização atuava na Terra Indígena Sete de Setembro, onde garimpeiros exploravam áreas divididas em núcleos, cada um sob comando próprio, com uso de máquinas pesadas que ampliavam a degradação ambiental.

A primeira fase da operação, deflagrada em maio, identificou a estrutura do esquema. Nesta etapa, o foco é alcançar os responsáveis diretos pela exploração ilegal e rastrear a ocultação de recursos obtidos com a atividade criminosa.