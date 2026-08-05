Funfarme inicia a venda antecipada de tíquetes para o McDia Feliz 2026

A 38ª edição da campanha acontece no dia 22 de agosto e já é possível adquirir o tíquete antecipadamente.

A Fundação Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Funfarme), mantenedora do Hospital da Criança e Maternidade (HCM), já deu início à venda antecipada dos tíquetes do McDia Feliz 2026, uma das maiores mobilizações solidárias do país em prol de crianças e adolescentes em tratamento e de suas famílias. Empresas ou instituições podem adquirir os tíquetes do Big Mac de forma antecipada, pelo valor de R$ 21. Mais informações pelos telefones (17) 99633-6438 ou (17) 99719-7709. A campanha será realizada no dia 22 de agosto.

Toda a arrecadação nos restaurantes McDonald’s de São José do Rio Preto, Catanduva, Fernandópolis e Votuporanga será destinada aos pacientes atendidos pelo serviço de oncologia pediátrica do HCM.

“O McDia Feliz é uma campanha que mobiliza toda a sociedade em torno de uma causa extremamente importante. Cada tíquete adquirido representa muito mais do que um lanche: é um gesto de solidariedade que contribui para oferecer acolhimento, assistência e melhores condições para que crianças e adolescentes possam enfrentar o tratamento com mais dignidade, ao lado de suas famílias. Convidamos toda a população a participar dessa corrente do bem e fazer a diferença na vida de quem mais precisa”, afirma o diretor executivo da Funfarme, Dr. Horácio Ramalho.

“O apoio do McDia Feliz é fundamental para fortalecer projetos que tornam o tratamento mais acolhedor e humanizado. Essa parceria permite oferecer às crianças e às suas famílias um cuidado que vai além da assistência médica”, afirma o diretor administrativo do Hospital da Criança e Maternidade (HCM), Dr. Wagner Vicensoto.

Nesta edição, o McDia Feliz apoiará 69 projetos, conduzidos por 46 instituições em 19 estados, com atuação em 38 cidades de todas as regiões do Brasil. A iniciativa é coordenada pela Casa Ronald McDonald Brasil, organização social que atua fortalecendo o cuidado integral de crianças e adolescentes e apoiando suas famílias em todas as etapas do tratamento.

Diante dos desafios enfrentados por muitas famílias para garantir a continuidade do cuidado, a CEO da Casa Ronald McDonald Brasil, Bianca Provedel, reforça a importância da mobilização coletiva: “O McDia Feliz é uma oportunidade de estarmos mais próximos de quem precisa. Cada tíquete vendido contribui para que mais crianças e adolescentes tenham acesso ao tratamento e para que suas famílias encontrem acolhimento, estrutura e apoio ao longo de toda a jornada. É um movimento que conecta pessoas e transforma realidades.”

Rubens Fragoso, franqueado do McDonald’s em São José do Rio Preto, Catanduva, Fernandópolis e Votuporanga, destaca o impacto da campanha na vida de milhares de famílias.

“O McDia Feliz mostra como a união entre empresas, instituições e a comunidade pode transformar vidas. Temos muito orgulho de fazer parte dessa iniciativa há tantos anos e de contribuir para que crianças e adolescentes em tratamento oncológico recebam não apenas assistência de qualidade, mas também acolhimento e esperança. Convidamos a população a participar mais uma vez dessa corrente de solidariedade. Cada tíquete adquirido e cada Big Mac vendido no dia da campanha representam um gesto de amor que faz a diferença para muitas famílias.”

A campanha integra a plataforma de atuação ESG da Arcos Dorados, chamada Receita do Futuro.

Sobre o McDia Feliz

O McDia Feliz é a principal campanha beneficente do McDonald’s e uma das maiores iniciativas de mobilização social do Brasil. Realizada desde 1988, gera recursos para projetos que apoiam crianças e adolescentes em tratamento, promovendo acesso, cuidado e qualidade de vida para pacientes e suas famílias. Ao longo de sua trajetória, a campanha já arrecadou mais de R$ 445 milhões, impactando milhares de famílias em todo o país.

Sobre o HCM

O Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de Rio Preto é referência direta para 102 municípios que abrangem uma população de aproximadamente 1,7 milhão de pessoas e está preparado tanto com o capital humano como tecnológico para oferecer um atendimento e tratamento de excelência.

Além de oferecer atendimento humanizado e a mais moderna tecnologia aos pacientes, o a instituição é um importante centro formador de profissionais altamente capacitados e produtor acadêmico-científico, em estreita parceria com a Faculdade de Medicina de Rio Preto (Famerp).

Sobre a Casa Ronald McDonald Brasil

Organização social sem fins lucrativos, a Casa Ronald McDonald Brasil, anteriormente Instituto Ronald McDonald, atua há 27 anos para fortalecer a jornada de cuidado de crianças e adolescentes, apoiando suas famílias em todas as etapas do tratamento. Seu trabalho se dá por meio do apoio a instituições parceiras em todo o país, com iniciativas que contribuem para o acesso à saúde, a qualificação do atendimento, a melhoria da infraestrutura e o acolhimento de quem precisa se deslocar para dar continuidade ao tratamento.

A instituição faz parte da rede global Ronald McDonald House, presente em mais de 60 países, e coordena programas como as unidades do Programa Casa Ronald McDonald e o Programa Espaço da Família Ronald McDonald, que oferecem suporte essencial às famílias em momentos de maior vulnerabilidade. Para saber mais, acesse: casaronaldmcdonaldbrasil.org.br