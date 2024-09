Miguelito treina com elenco e pode ser opção no Santos 

Meia boliviano pode ser novidade entre os relacionados para jogo contra o Botafogo-SP.

O Santos continua a preparação para o duelo contra o Botafogo-SP, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30, no estádio Santa Cruz.

O elenco do Peixe trabalhou durante a manhã desta terça-feira, no CT Rei Pelé. A novidade foi o meia Miguelito, que trabalhou com a equipe profissional. No último domingo, o técnico Fábio Carille comentou que pode voltar a utilizar o jovem em uma nova função, atuando pelo lado direito do ataque.

Com isso aumentam as chances de a promessa boliviana voltar a ser relacionada para uma partida pelo time principal. A última vez foi em 28 de julho, quando Miguelito entrou no segundo tempo do empate contra o CRB, pela Série B.

A atividade desta terça começou com um trabalho físico leve. Depois, o treinador santista realizou um treino tático. Em uma terceira etapa, Carille dividiu o grupo. Os titulares participaram de uma atividade com foco em bola parada, enquanto os demais atletas foram divididos em duas equipes e realizaram um treino técnico.

Carille comanda ainda um último treino na manhã desta quarta-feira, antes do elenco seguir viagem rumo à Ribeirão Preto, no período da tarde, onde o Santos seguirá concentrado até o confronto desta quinta.

Para esta partida, o Peixe não contará com o meia-atacante Otero. O venezuelano recebeu o terceiro cartão amarelo contra o América-MG e cumprirá suspensão. A tendência é de que Laquintana retorne ao time titular.

Um provável Santos é formado por: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Laquintana, Guilherme e Furch.

*Com informações do ge

