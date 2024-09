Saidinha libera mais de mil detentos na região 

Com lei que impede a saída temporária para novos condenados, número de beneficiados cai no noroeste paulista. Ao todo, 1.045 detentos deixam as unidades nesta terceira saidinha de 2024.

O sistema prisional da região liberou nesta terça-feira (17.set), um total de 1.045 detentos para a terceira saída temporária que se estende até 23 de setembro, quando devem retornar aos presídios.

No período a Polícia Militar da região coloca em prática o Projeto VIDA (Vigilância, Inteligência, Defesa e Ação). Por meio do programa, as viaturas recebem a geolocalização dos endereços listados pelos presos como locais em que irão ficar durante os dias de saidinha temporária. Pelas regras, eles não podem sair de casa no horário noturno nem frequentar locais com venda de bebida alcoólica.

Quando a viatura se aproxima de um dos locais, a equipe recebe notificação e faz a fiscalização. Caso sejam flagrados descumprindo as regras, os beneficiados retornam às unidades e podem perder o direito nas próximas saídas temporárias.

Esta será a segunda “saidinha” após a aprovação da lei que colocou fim ao benefício e, como efeito, houve nova redução na quantidade de beneficiados. Na primeira saída temporária do ano, em março, foram 1.786 presos liberados. Número que caiu para 1.121, em junho, já com a nova lei em vigor.

Mesmo com o fim do benefício, a diminuição do número de presos contemplados será gradual, isso porque os condenados antes da sanção da nova lei continuam a ter o direito da “saidinha”. Estima-se que as saídas temporárias devem ocorrer até 2025.

Confira o número de presos liberados por unidade na região de Votuporanga:

Centro de Progressão Penitenciaria de Rio Preto: 899;

Centro de Detenção Provisória de Riolândia: 48;

Centro de Detenção Provisória de Icem: 49;

Centro de Detenção Provisória de Paulo de Faria: 11;

Penitenciária de Riolândia: 2;

Centro de Ressocialização Feminina de Rio Preto: 36.

