Sebrae-SP realiza ações para mulheres em 19 municípios da região de Votuporanga

No Mês da Mulher, caravana leva palestras sobre autoestima, autoconhecimento e empreendedorismo feminino para centenas de participantes.

O Sebrae-SP tem percorrido 19 municípios da região de Votuporanga com uma série de palestras e atividades voltadas ao público feminino em celebração ao Mês da Mulher. A iniciativa, que começou no dia 6, busca fortalecer a autoestima, o autoconhecimento e incentivar o empreendedorismo entre as participantes.

Nesta quarta-feira, dia 12, as cidades de Valentim Gentil, Álvares Florence e Nhandeara receberam a caravana. Em Valentim Gentil, a analista de negócios do Sebrae-SP Camila Brunassi abordou o tema “Seja a Melhor Versão de Si Mesma”. Já em Nhandeara, a consultora de negócios do Sebrae-SP Evelise Galbe ministrou a palestra “Seja: O impacto do empreendedorismo feminino”.

Em Álvares Florence, a conversa girou em torno da saúde mental, com a apresentação do tema “Saúde Mental, vamos conversar?”. Somente nessas três cidades, mais de 400 mulheres participaram das atividades.

As ações tiveram início nos dias 6 e 7, passando por Ouroeste, Monções, Sebastianópolis do Sul, Pontes Gestal, Turmalina, São João das Duas Pontes, Fernandópolis, Cosmorama e Mira Estrela. O circuito segue nesta quinta-feira, dia 13, com eventos em Santa Fé do Sul e General Salgado.

Na próxima semana, será a vez de Nhandeara, Estrela d’Oeste, Palmeira d’Oeste e Meridiano receberem a programação. Votuporanga receberá no dia 27 de março o evento estadual do Sebrae-SP, o Delas Day, que promete networking e capacitação para as mulheres.

A iniciativa faz parte do compromisso do Sebrae-SP em apoiar e incentivar o protagonismo feminino no mercado de trabalho e no empreendedorismo, com capacitação e desenvolvimento pessoal para mulheres de diferentes realidades e setores.

Confira as datas e cidades

13 de março

Seja: O impacto do empreendedorismo feminino

Faça sua inscrição no link: https://forms.office.com/r/ NWDXk7cCYN

NWDXk7cCYN Data: 13/3

Horário: 14h

Local: Câmara Municipal de Santa Fé do Sul

Endereço: Rua Dez, 345, Santa Fé do Sul

Presencial e gratuito

Seja uma empresária criativa no mundo dos negócios

Faça sua inscrição no link: https://forms.office.com/r/ QDA8ArkKnP

Data: 13/3

Horário: 19h

Local: Câmara Municipal de General Salgado

Endereço: Avenida João Garcia, 941, Centro, General Salgado

Presencial e gratuito

18 de março

Seja a Melhor Versão de Si Mesma

Faça sua inscrição no link: https://forms.office.com/r/ XShgC0ESzt

Data: 18/3

Horário: 19h

Local: CRAS de Nhandeara

Endereço: Rua Fabio Barbosa de Lima, 625, Centro, Nhandeara

Presencial e gratuito

Saúde Mental, vamos conversar?

Faça sua inscrição no link: https://forms.office.com/r/ W86y7E2nek

Data: 18/3

Horário: 19h

Local: Centro Comunitário de Estrela d’Oeste

Endereço: Rua Paraíba, 760, Centro, Estrela d’Oeste – SP

Presencial e gratuito

Seja a Melhor Versão de Si Mesma

Faça sua inscrição no link: https://forms.office.com/r/ jjsK2389Nk

Data: 19/3

Horário: 9h

Local: CCI de Nhandeara

Endereço: Rua Adelino Tirapelli, 542, Centro, Nhandeara

Presencial e gratuito

Equilíbrio em Ação

Faça sua inscrição no link: https://forms.office.com/r/ sgFsbtQwqg

Data: 18/3 a 20/3

Horário: 13h30 às 17h30

Local: Centro Cultural Antônio Carlos Candil

Endereço: Rua Adélia Biancardi Scarpin – Palmeira d’Oeste

Presencial e gratuito

24 de março

Sebrae Delas – Desenvolvimento Pessoal