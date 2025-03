Santos deve fazer amistoso com o Coritiba no Couto Pereira 

Jogo faz parte da preparação do Peixe para a reestreia na Série A do Campeonato Brasileiro; Neymar viaja com elenco, mas sem jogar.

Na intertemporada até a reestreia na Série A do Campeonato Brasileiro, o Santos deve fazer um amistoso contra o Coritiba, no Couto Pereira, em Curitiba/PR, no próximo domingo. Haverá uma reunião ainda nesta quarta-feira para sacramentar a realização da partida e acertar os detalhes.

O amistoso é uma das etapas de preparação até o jogo inaugural do Brasileirão contra o Vasco, em 30 de março, às 18h30, em São Januário, no Rio de Janeiro.

O duelo, se confirmado, terá a presença de Neymar. O craque vai viajar com o elenco a Curitiba, mas não deve jogar – além do desconforto na coxa que o tirou da semifinal do Paulistão, pesa a apresentação à seleção brasileira na próxima semana.

Possível adversário no amistoso, o Coritiba caiu nas quartas de final do Campeonato Paranaense ao ser eliminado pelo Maringá. Na Série B do Brasileirão do ano passado, o clube terminou na 12ª colocação e perdeu os dois confrontos contra o Peixe no torneio, primeiro por 4 a 0 fora e depois por 2 a 0 em casa.

Foi nessa vitória no Couto Pereira, aliás, que o Santos sacramentou o retorno para a Série A.

Eliminado na semifinal do Campeonato Paulista para o Corinthians, no último domingo, o elenco santista ganhou dois dias de folga antes da reapresentação ainda nesta quarta-feira.

Até a primeira rodada do Brasileirão, serão 19 dias – tempo maior do que o técnico Pedro Caixinha teve no início da temporada.

Nesse período, o treinador deve dar mais ritmo de jogo a atletas do elenco, como ao atacante argentino Benjamín Rollheiser, corrigir erros apresentados durante o Paulistão, como a dificuldade de marcar gol com bola rolando nas últimas partidas, e recuperar atletas lesionados.

*Com informações do ge