DISE prende traficante e apreende drogas em Fernandópolis

O indivíduo foi preso com porções de cocaína e maconha, além de uma arma de fogo no bairro Paraíso.

A Polícia Civil de Fernandópolis/SP, através das equipes da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE), após trabalho de investigação, conseguiram prender um homem por tráfico de drogas, na manhã desta quinta-feira (23.out).

De acordo com o apurado, a abordagem dos policiais civis aconteceu no bairro Paraíso, quando o suspeito foi flagrado com porções de cocaína, que se fracionadas renderia até 205 papelotes prontos para venda à dependentes químicos, além de porções de maconha, um revólver, 10 munições, celulares, dinheiro e apetrechos utilizados no manuseio dos entorpecentes.

O indivíduo foi apresentado na Delegacia de Polícia, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.